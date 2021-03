ONA JE MOJ NAJVEĆI PORAZ, SRAMOTA ME JE! Majka Tare Simov ne može da OPROSTI ćerki što je sa oženjenim muškarcem!

Kako je već poznato, Tara Simov je ušla u vezu sa još uvek oženjenim Nenadom Aleksićem Ša, a njena majka Miroslava je priznala da li se stidi zbog postupaka svoje ćerke.

- Da li se vi stidite zbog Tare? - bilo je pitanje koje je voditeljka Sanja Marinković postavila Miroslavi.

foto: Printscreen

- Stid podrazumeva izvini, sramota pokajanje. Ponekad se stidim, ponekad me je sramota. To mi je bolna tačka, zamrzla sam vreme kad je bila mala, a ja bih da je držim za ruku. Tu je, na pet metara od mene, a ja je nisam videla 14 meseci. Ja je nisam tako vaspitala, to je moj najveći poraz. Krenule su drugarice, društvene mreže. Koliko su moje noge pretrčale, toliko nisu ni najveći maratonci sveta. Nije svejedno, razumem, odrasla je, tu je muškarac... - rekla je Miroslava u emisiji "Magazin In.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

