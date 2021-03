BIVŠI DEČKO JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ PRVI PUT POSLE RASKIDA! LUKA: Nisam očekivao da će me ostaviti, imali smo DOGOVOR

Luka Pojužina, bivši dečko Jovane Ljubisavljević, odlučio je da prvi put u ekskluzivnoj ispovesti progovori o svemu što se desilo.

Luka je pristao da odgovori na sva pitanja koja su zanimala veliki deo javnost, a tiče se njegovog odnosa sa Jovaninom porodicom i javnog ostavljanja od strane bivše devojke.

foto: Printscreen

"Zašto se nisi oglašavao do sada?", pitali su Luku.

"Pa iskreno šta mogu da kažem što ljudi nisu videli, tako je kako je. Nisam očekivao da će tako biti, ali opet nemam nista ružno da kažem za Jovanu", ističe Luka i dodaje da je trenutno slobodan i da želi da se odmori od svega.

foto: Printscreen

"Ne zameram joj, imali smo neki dogovor pre ulaska ali nismo bili pripremljeni na to. Površno smo gledali na te stvari i to nas je koštalo. Dogovor je bio da napolju ne radim nista što ne bi trebalo, takođe i ona. Nisam očekivao da će me ostaviti i bio sam siguran u sve to. Iskreno, nisam sumnjao u Jovanu. Oni tamo žive zajedno i normalno je da sede tamo jedno pored drugog i da popričaju nekad. Mislio sam da je Tomović iskreno zaljubljen u Jovanu, ali kažu da je on rijaliti igrač. Ne znam sad ", rekao je Luka u emisiji "Pitam za druga" na Red TV.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/K.Đ.

