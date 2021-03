NISI ISPOŠTOVALA DOGOVOR! Tara Simov saznala da se njena majka oglasila zbog veze sa Ša, pa joj se JAVNO OBRATILA! VIDEO

Nakon što je saznala da se njena majka Miroslava Simov oglašavala povodom njenog boravka u Zadruzi, Tara Simov je osetila potrebu da joj se obrati.

- Opet nisi ispoštovala dogovor, iako sam ti rekla da se ne oglašavaš ti si to uradila opet i ove godine. Ako može tata da me ispoštuje, možeš i ti. Mama, molim te da se više ne oglašavaš niti da učestvuješ u emisijama, pogotovo ne u tvojim godinama - rekla je Tara svojoj majci.

Podsetimo, Tarina majka se oglasila nakon što je ona započela vezu sa oženjenim Nenadom Aleksićem Ša.

Takođe, sada je priznala da se stidi ćerkinog poteza.

- Stid podrazumeva izvini, sramota pokajanje. Ponekad se stidim, ponekad me je sramota. To mi je bolna tačka, zamrzla sam vreme kad je bila mala, a ja bih da je držim za ruku. Tu je, na pet metara od mene, a ja je nisam videla 14 meseci. Ja je nisam tako vaspitala, to je moj najveći poraz. Krenule su drugarice, društvene mreže. Koliko su moje noge pretrčale, toliko nisu ni najveći maratonci sveta. Nije svejedno, razumem, odrasla je, tu je muškarac... - rekla je Miroslava u emisiji "Magazin In".

