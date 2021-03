KRŠI PRAVILA PRVOG DANA MANDATA! Veliki šef UDARIO ANJU PO DŽEPU, žestoko je kaznio zbog onog ŠTO JE URADILA! (VIDEO)

Anja Todorović kao ovonedeljni vođa, imala je priliku da pročita još jedno pismo koje je stiglo na adresu zadrugara.

- Zadrugari, kao što znate i svi vi, vođa ne sme čitati pismo dok se svi zadrugari ne okupe, niti sme da ga čita u sebi, a s obzirom na to da ja je pre čitanja pročitala sebi i Jovanu, ona je kažnjena nedeljnim honorarom. Ako ne želite da budete kažnjeni još jednim honorarom, sedite na mesto koje je za to predviđeno - glasilo je pismo.

Anjin otac, Ljubomir, je nedavno dao svoj sud na odnos svoje ćerke i potencijalnog zeta.

- Ja stvarno nemam više šta da pričam, Jovanov brat je u pravu, svašta pričaju u afektu, pa su posle dva sata dobri. Ne znam više ni šta da kažem, ni na šta liči ta veza. Ja vidim kako sve to funkcioniše, i da bilo čiji odnos kao takav vidim, preselo bi mi. Ja ću kada izađu, i kada budu rešavali, jednostavno, mislim da nije zdrav odnos, a možda ja grešim. Moraju da ispeglaju komunikaciju, ako misle da imaju vezu lepu. Doći će do nekog sukoba, nasrnuće on na nju, kao Anja sinoć, i ako je to svrha da izvlače jedno iz drugog najgore. Opet kažem, Anja ima 21 godinu, zna dosta stvari, kakav je odnos imao sa njom pre, i neka rešava, i sve da stavi na tas, i kako odluči, ja kao otac ne znam šta da mislim. Muka mi je da vidim sve to, i ja ću biti najsrećniji da vidim svoje dete srećno. Neka rade šta hoće! - rekao je Ljubinko za Pink.

