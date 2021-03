ANJA BEZ DLAKE NA JEZIKU REKLA TARI I ŠA ŠTA MISLI O NJIMA! Uporedila Simovu sa Rialdom, a onda se u emisiji uživo OBRATILA MAJCI!

Anja Todorović je za crnim stolom, tokom podele budžeta, rekla Tari i Nenadu šta misli o njima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Janjuše, mali budžet, ja sam od tebe dobila, tako je kako je bilo, ja sa tobom nemam nikakav konflikt, sedimo tu u poslednje vreme, normalno pričamo. Ima tu neku grešku, najveću, to što si se razveo, smatram da si tu baš pogrešio, jer i brak, i žena i dete, to je svetinja, tu su i dalje, ali povredio si nekoga koga nisi smeo da povrediš, nastavi da budeš duhovit - izjavila je Anja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tara Simov i Ša srednji i mali, što se tiče Ša, sad kad gledamo sve, ti znaš da smo imali super odnos, posle toga smo imali konflikt, posle toga nismo imali konflikte, korektni smo, komuniciramo i oko hrane, šta ti treba i ovo, i ono, imamo lepu komunikaciju. Nemam ništa ružno da ti kažem, lično, posle smo izgladili odnose, što se tiče vašeg odnosa, vi znate kako je to izgledalo, te svađe vam ne trebaju. Znate da može to da izgleda bolesno, to nije dobro ni po tebe ni po nju. Što se tiče Tare, sa njom sam malo bliža! Imali smo neke nesuglasice, skontala sam kakva je ona. Mama, pošalji mi normalne kupaće kostime, da me Tara ne kritikuje, imamo zajedničko društvo, sa tobom imam lep odnos. Impulsivna si, imaš tu lojalnost koju i Rialda ima, ideš da odbraniš ono što je tvoje, to mi se sviđa kod tebe - dodala je Todorovićeva.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:07 ŠTA JE RADIO ZOLA DOK JE MILJANA BRIJALA GLAVU? Bivši dečko Kulićeve uživa van rijalitija, zaboravio na nju! (VIDEO)

Kurir