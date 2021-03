MOŽDA SAM BOLESTAN! Janjuš izneo najveću INTIMU, otkrio od kada nije imao ODNOSE, cimeri šokirani! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da zabavi sve prisutne zadrugare, te je u trenutku smišljao pesmu.

On je otkrio detalje svoje najveće intimnosti, a mnogima je ova situacija bila urnebesna.

"Ko kosi ko vodu nosi, dosta sam ja glumio budalu! Nije mi do s*ksa, već tri meseca mi se ne diže, ni dvadeset posto i ne sećam se kada mi se zadnji put digao! Ne znam zašto je to tako, možda sam i bolestan, možda nešto proverim, pa mi se i digne! Trenutno je mali i uvučen je! Otišao je u minus veliki, čak ga i ja ne prepoznajem", pevušio je Janjuš.

"Pomislim nekad da je to optička varka, ali posle shvatim da to nije tako! Nadam se kada izađe, neko da ga pipne, on postati mnogo veći! A kada bi me štipnuo, on bi postao kao limpo! Pokušavao sam jedno veče, kada sam se tuširao u donjem kupatilu, i mazio ga, i mazio ga, ali on se nije čak ni tada probudio!", nastavio je rijaliti učesnik.

