KRISTIJAN SE PRISETIO BURNE NOĆI KOJU JE PROVEO SA STANIJOM U HOTELU: Do detalja otkrio sve o aferi koja ga i danas izjeda! VIDEO

Kristijan Golubović se prisetio svoje ljute rivalke Stanije Dobrojević i hotelske sobe u kojoj su proveli zajedno dok su boravili u rijalitiju ,,Farma".

- Trebalo je da nose majicu, j*bote kad pogledaš, to je pet glava na nedeljnom nivou manje, 50 ljudi po hiljadarka manje - rekao je Kristijan.

- Ovde u pabu se osećam kao kod kuće, a tamo... - rekla je Kristijan.

- Janjuš rekao da mene piše za matičarku, a trebala je ona (Maja) - rekla je Kristina.

- Trebalo je ona, ja joj predlažem da uradi to i kada pita Janjuša da li hoće da se venča i kada kaže da, da napiše ne, i da skloni ovu, pa da napiše da. A ja mogu kao Staniju, da ukradem kao mladu, mi smo se tamo srpdali, kažem joj ,,Znaš li gde je nedođija? Između g*ze i j*ja", ona me dodirne i oni napravili da mi je gurala prst u d*pe! To su bili totalni idioti! Mi se sprdali j*bote! Skakala je po meni, tamo, 'vamo. Bila je masaža, pedikir, manikir, zaj*bavanje, baš je bilo onako - prisetio se Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

