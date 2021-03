SAVIO GLAVU OD SRAMOTE? Zadrugari skočili na Cveleta zbog nereagovanja na Anjine DOGOVORE sa Danijelom: Klupko se ODMOTAVA? VIDEO

Voditelj je sa zadrugarima najpre prokomentarisao današnju podelu budžeta Anje Todorović.

- Anju je postavio Danijel,a oni su se muvali sve vreme ovde - komentarisao je voditelj Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije me blam to što je Danijel stavio za potrčka. To što je on izjavio mene ne zanima, i ne mislim da će tako biti. Znam da to nije okaraktetrisano tako - rekao je Cvele.

- Ja bih poludeo. Cvele pred tobom je muvao - govorio je Ša.

- Ja nisam hteo da dajem na značaju tome. Da sam se svađao sa njim, on ne bi izašao napolje. Ja trenutno ne verujem u to - dodao je Cvele.

- I da su se poljubili, ti ne bi verovao u to - smejao se Ša.

- Cvele obrće totalno priču, ja sam i Anji rekao da je namazana kada su pričali o tom muvanju. Ona napada njega kao u fazonu da ga čeka pola sata, a sedi sa Danijelom. Ja sam tu bio šokiran. Za neke situacije mu je odmah prenela, napala i to. Ja sam Danijela pitao kako je on bipo siguran da bi Anja bila sa njim - govorio je Karić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne znam zašto Anja ne prizna neke stvari! - ubacio se Đedović.

- Ja sam Cveletu rekao sve, njoj sam rekao d aje mnogo namazana, ja sebe ne mogu da stavim u tu situaciju - dodao je Karić.

- Danijel je rekao da je on seksu*lni manijak, on bi bio sa svakom ženom. Što se tiče ove godine, Tomović, krić i ja smo svašta slušali. On je katastrofalan što se tiče žena. One dopuštaju te stvari, a druga priča je kada vidiš da se neko stvarno za*ebava. Sedeo sma ovde, video sam neke stvari - govorio je Janjuš.

- Stalno joj je govorio: "Gde si Anjice" - dodala je Matora.

- Jasno se videlo da je čovek imao namere, kad Cvele nije bio tu, stalno je dobacivao - govorio je bivši košarkaš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Cvele ima neki fleksibilan stav, treba da bude agresivniji, on pokušava kao da kaže: "Ja, pa ja", ali, vaza kada se razbije, ona pušta vodu. Nije se dao na pravi način kada je trebao. Sad Car dobacuje i kaže da bi skočio na sto za ovu prozivku. On oseća grižu savesti, zbog svega što joj je priredio, pa zato ćuti i ne govori ništa. Ne znam d ali je ovo njena vrsta osvete, ali nemoj da smo na kraj srca, oni su mladi - dodao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

