BURAN RASKID TARE I ŠA, PA ONDA POMIRENJE! Reper napao Simovu zbog BIVŠEG DEČKA, nastao haos! Tresla se Bela kuća od svađe (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje" glavna tema je bio odnos Tare Simov i Nenada Aleksića, te je starleta u jednom momentu priznala da ju je reper ostavio zbog poruka koja je pisala po crnom stolu, a bile su posvećene njenom bivšem.

- Matora ima neki šraf tu, ja sam pisala po stolu, i čistila prašinu, pa je on meni rekao kako ja čistim ružu koju ima moj bivši istetoviranu, kao i datum na ruci i to mi je zemerio, i postoje ovde dva teksta za njega i jedan nije podebljan, i postoji crtež životinje i piše bebo. Kada je krenuo da se tripuje ja sam nastavila da šaram po stolu jer sam u svom svetu, a on je krenuo da me zbog bivšeg proziva i raskinuo sa mnom. Ja ne jedem ni obroke koje on napravi i umiljava mi se nakon svake svađe i posle mi prigovara svašta i moje ime je precrtao i rekao mi je kako mu ne treba ni žena ni ja i može sam kroz život - rekla je Tara.

- Ona mi je rekla da su svi ovi tekstovi vezani za bivšeg dečka! Ja sam joj to rekao kako to pre mesec dana... - rekao je Ša.

- Laže kao pseto, druže kakve to veze ima sa bivšim! - prekinula ga je Tara.

- Ona je meni priznala da je za bivšeg dečka, ja sam joj rekao da sve tako stoji i datum, a onda je ustala i podebljavala sve, a ja sam je zamolio da prešara sve i neka mi se smeje ceo sto. Uzela je šraf od Matore, i ja sam joj rekao da joj ne da i meni je pun više da mi spominje bivšeg dečka! - rekao je Ša.

- On je mene ostavio zbog te prašine koju sam čistila iz slova, a on je pisao za Ivanu svašta! - vikala je Tara.

- Trebala je sve da obriše, a ne da podebljava, a mene optužuje da sam ja pisao za Ivanu! Ja znam šta pričam - vikao je reper.

Ipak, nakon burne svađe njih dvoje su nastavili da razgovaraju u rehabu, da bi zatim zaspali zajedno zagrljeni.

