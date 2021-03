TARINA MAJKA ZA KURIR POSLE NOVOG SUKOBA TARE I ŠA: Aleksić je ljigav i aljkav, ne mogu da ga podnesem!

Turbulentan odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, jedna je od glavnih tema u "Zadruzi" već nedeljama.

Tako se u emisiji "Pretres nedelje" povela rasprava o njihovoj vezi, te je Simova u jednom momentu priznala da ju je reper ostavio zbog poruka koja je pisala po crnom stolu, a bile su posvećene njenom bivšem dečku.

- Matora ima neki šraf tu, i ja sam pisala po stolu, i čistila prašinu, pa je on meni rekao, kako ja čistim ružu, koju ima moj bivši istetoviranu, kao i datum na ruci i to mi je zemerio. Postoje i ovde dva teksta za njega i jedan nije podebljan, i postoji crtež životinje i piše "bebo". Kada je krenuo da se tripuje, ja sam nastavila da šaram po stolu, jer sam u svom svetu, a on je krenuo da me zbog bivšeg proziva i raskinuo sa mnom. Ja ne jedem ni obroke koje on napravi i umiljava mi se nakon svake svađe i posle mi prigovara svašta i moje ime je precrtao i rekao mi je kako mu ne treba ni žena ni ja, i da može sam kroz život - rekla je Tara.

Kurir je pozvao Tarinu majku Miroslavu Simov da prokomentariše najnoviji sukob svoje ćerke i repera.

- Taj Ša, a mrzim da ga zovem Ša, jer ja ne znam ni šta to znači, on nije muškarac. Da li se onako ponaša jedan muškarac? Nervira mi ćerku, razboleće se zbog njega. Samo ide po kući i kuka. Čas pljuje ženu, čas je kao voli i žao mu je što više neće biti zajedno, onda se žali kako je gladan, pa sve svađe zaboravi. On ima psihički poremećaj, čim tepa hrani "klopica", "hranica", "blejica", zna se ko tako priča, to nije žargon novobeogradske Fontane. Ja više neću dozvoliti da vrši "sprdnjicu" sa mojom ćerkom. Ako budem počela da se sprdam sa njim, neće mu biti dobro, a i sa svima njima tamo, a i ovim njegovim. Toliko je ljigav i aljkav da ne mogu da ga podnesem, a Tara je toliko lepa i elokventna da može da ima koga želi. Meni ostaje samo na silu da uđem tamo, razvalim vrata i odem po ćerku, pošto mi ne daju da je vidim. Očajna sam, pokušaću da je spasim od svih negativaca u rijalitiju, posebno od tog propalog repera. Kakav je on reper, zna se ko je reper. Svi posle pokojnog Grua su smešni - istakla je uznemirena Miroslava.

Inače, Tara i Ša su se posle nekoliko sati pomirili.

