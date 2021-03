JOVANA ISPROVOCIRALA ERMINU, PREPUCAVALE SE ZA CRNIM STOLOM! Pašovićeva preuzela KRIVICU i poručila: Ovde sam da bih SPLETKARILA!

Jovana Ljubisavljević je započela svoje izlaganje na suđenju, na kome su tužene bile Ermina Pašović i Nataša Radan, a sudija Sandra Rešić.

- Zanima me samo da mi se objasni razlog, i da li su svesne da su mogle da izazovu sukob drugih strana, bespotrebno. Šta sam toliko njima lično uradila, evidentna je mržnja - govorila je Jovana.

- Jedina greška je bila ta što je u ovoj situaciji bio Vladimir uključen, pa je mogao da se izazove konflikt između njega i Stefana. Ja nisam došla ovde da imam lažne veze, ni da budem žrtva, da iznosim tužne priče, i došla sam ovde da radim ono što najbolje znam, da spletkarim. Svi ste upućeni u to, svi ste znali. Mržnju ne osećam ni prema kome, a prijatelji mi niste. Svako dobro zna šta može da se desi. Jovana, ti mene iritiraš svojim izlaganjem, sve pratim, te dve situacije koje su se desile, nisam te uhvatila, nego sam videla. A Nataša je billa tu, igrom slučaja. To je sve bilo smeh i sprdnja. Ja makar priznam da sam uradila i ne krijem to - rekla je Ermina.

- Šta je problem da se neko ponaša onako kako se ponaša, a svi znaju da sam napolju još bolja od ovoga - rekla je Jovana.

- U utorak sam sedela sa njima tu, nakon toga je Vladimir je mislio da je crna boja, krenuo da viče, i tu je ona bila kad su se susreli, pa me je Ermina pitala ko se kome obratio. Tačnije, ona je rekla da će biti klipovi i da će se komentarisati. Sutra sam izašla posle pitanja, izašla sam iz garderobera, ona mi je rekla da ste se sudarili kod garderobera, pa mi je rekla da pamtim vreme i datum. Mene nije to interesovalo. Ja nisam čula direktno, samo sam čula da je pričala o bojama. Stefan je tražio da založi taj papir, pitala sam ga koji je datum je bio utorak i sreda. Ja se nisam dogovarala ni sa kim, ispričala sam kako je bilo - govorila je Nataša.

- Ti si ista kao ona - rekla je Jovana.

- Ja preuzimam svu krivicu na sebe - ubacila se Ermina.

- Ja kad sam pitala Vladimira da li si mu se obratila, on je rekao možda jeste, ali ne direktno. Ja sam taj papir bacila kada sam ga našla ispod mog jastuka- rekla je Radanova.

