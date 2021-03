NEKO JE ZALJUBLJEN U STEFANA I HOĆE DA JE SRUŠI! Kristijan dao svoj sud o devojkama koje MRZE MISICU: Moramo da ih OSUDIMO! VIDEO

Sandra Rešić je prozvala i porotu da da komentar, a prvi je ustao Kristijan Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je sama rekla zašto je tu, to su ptice zlosutnice. Dva razloga su, neko je zaljubljen u Stefana i hoće da je sruši, i drugi je da neko ima nešto protiv nje lično. One imaju legitimno pravo da zapisuju. Ako je čista zla namera, onda moramo da ih osudimo. One igraju rijaliti na taj način - rekao je Krisitjan.

- Marko Janjušević Janjuš je imao reč, ali nikako nije mogao da počne sa izlaganjem,jer se umešao i Lepi Mića, koji je digao novu uzbunu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ću iz mog ugla da govorim. Ja ne znam ko ovde ne može da provali njihovo učešće u rijalitiju, imaju pravo da rade šta hoće. Ako ste vas dvoje u vezi, one ne mogu da vas poremete. Ti daješ njima povoda da se mešaju. One nju ne vole. Jovana, shvati, ima još ljudi koji ne podnose tvoje ponašanje. Ja mogu da se našalim na ono što uradiš. Ti ideš kroz kuću ovako... Da li ti misliš da bi Stefan bio sa njima? Ti si ovde svesna, i kroz priču si u nekom vrhu rijalitija, nekako te gledaju da se tako kotiraš. Ti svojim odgovorima i branjenjem ih još više nerviraš. Ti si se više bazirala na njih nego na vašu vezu. Ti ćeš trpeti ovo do kraja, ali nađi neki drugi način za to - govorio je Janjuš.

- Zašto imate stav prema meni da čim nešto uradim, da me boli, ja foliram. Ja kad budem odlučila da budem mirna... One da su pametne, ne bi me dirale - rekla je Jovana.

Kurir.rs/M.M.

Kurir