HRVATICA SE TRESE I GRCA U SUZAMA! Hublinova ne može da dođe sebi nakon što je Tomović diskvalifikovan iz rijalitija! (VIDEO)

Vladimir Tomović danas je odlukom produkcije diskvalifikovan iz rijalitija.

Crnogorac je već danima ucenjivao produkciju i štrajkovao glađu, a sve to navodno, kako je on rekao, zbog nepoštovanja ugovora. Naime, Tomović je štrajkovao glađu zbog jednog od zakaznih ročista na sudu, koje je odloženo, ali on u to nije poverovao.

Pošto je stiglo pismo produkcije Miljana je krenula polako da pakuje njegove stvari dok se Paula Hublin gušila u suzama.

Ona nije mogla da dođe sebi kada je čula ovu vest pa se osamila i lila suze.

