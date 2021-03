JOVANA I KARIĆ POKUŠALI DA RAŠČISTE SVOJ ODNOS: Umorna sam da objašnjavam svaki moj postupak! UVIDELI KOREN PROBLEMA! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić su seli da raščiste svoj odnos, pa su vodili dug razgovor nakon svih dešavanja tokom protekla dva dana.

- Ne želim da gradim titulu na pokojnoj misici, nisam htela da radim ništa pod zadatkom, a i bila sam u vezi. I ceo taj pritisak, i to što su hteli od mene da naprave... - govorila je Jovana o mogućem ulasku u Zadrugu prošle godine.

- Meni je ovo šok, ja ne živim tako. Ja nisam tako navikla, ne radim to. Istina je da bih pre bila sa Anđelom nego sa njim, ali to nema veze da se priklonim nekom ako liči na mog bivšeg. Umorna sam da objašnjavam svaki moj postupak - nastavila je Jovana.

- Slagala si me i za Rialdu. Zašto se stalno upoređuješ s drugima? Mene to ne interesuje, nemoj da mi okolišeš. Mislim da me foliraš, odmah napravim sliku da bi me sutradan za nešto... Mene to nerviraa, potcenjuješ me. Time pokazuješ da si namazanija, proveravaš kako ću da reagujem - rekao je Karić.

- Ti sve vidiš negativno u vezi nas. U svakom mom postupku vidiš neku pozadinu. Ja sam sa bivšima bila previše dobra. Ja sam počela da gubim sebe, samo plačem, nisam svoja. Nije zbog njih, nego zbog nas, jer se vrtimo u krug - dodala je Jovana.

- To nije bio razlog našeg raskida, ja mogu da budem dobar sa svima, ali znam kako s kim radim. Kalkulišem ovde s ljudima, zbog svog dobra - rekao je Stefan.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

01:27 Glumica kliknula sa Marijom Milošević

Kurir