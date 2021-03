VAPAJ MILJANE KULIĆ U RIJALITIJU NAKON ŠIŠANJA! Preklinje Kristijana da je ne ostavlja SAMU: Pazi da ne uradim nešto sebi

Miljana Kulić šokirala je sve kada se pre nekoliko dana ošišala na ćelavo, a ubrzo se i pokajala zbog svog postupka.

Miljana je rekla kako je to uradila u trenutku “prekida filma”, a mnogi korisnici društvenih mreža, naše poznate ličnosti pa i stručnjaci apleuju da se pomogne Miljani što pre jer bi sledeći njen ishitren korak mogao biti poguban.

foto: Pritnscreen

– Meni više ništa ne prija, ništa mi ne godi. Loše se osećam i nisam zadovoljna životom. Nije mi mama ovde, nije mi Željkić moj ovde. Gledam one igračke, pa me uhvati neka opasna tuga. Kako su tata i mama, da li su dobro? Još malo da izdržim ovde ako budem mogla, da ne odem pre vremena. Molim te, pazi me da ne uradim nešto loše. Vidiš da sam luda, da mi dođu bubice. Pomozi mi. Neka mi i ostali pomognu kad vide da mi padne mrak na oči – molila je Kulićka Kristijana da vodi računa o njoj jer, kako tvrdi, može sebi da naudi mnogo više od brijanja glave.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B.

