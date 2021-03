MILJANA PROGOVORILA O ŠIŠANJU NA ĆELAVO! Kulićki kažu da liči na Britni Spirs, a ona otkrila: Grize me savest zbog KIRETAŽA! VIDEO

Miljana Kulić je konačno stigla u radio "Amneziju", kako bi pričala o "prokletstvu petog mesta" i teretu koji je nastao nakon toga.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam ušla u "Zadrugu 1" trudna, hvala produkciji što se brinula o meni. Moji roditelji nisu bili za to, ali ja nisam mogla da sedim kod kuće. Ušla sam, ljudi su me prihvatili, "Zadruga 1" je za mene neprevaziđena, najbolja ekipa do sada. Rodila sam Željka 27. jula, to mi je najveće bogatstvo... Sada se stvari strašne dešavaju. Kao da je prokleto to mesto, nosi se teret. Ušla sam ovde, bila pristojna, kulturna, najveći šoumen tada... Posle sam ušla u vezu, dovela mi diskvalifikaciju... Ja Željka, majku, tatu, sestre najviše volim... - rekla je Miljana.

- Sama si odlučila da skratiš kosu, iznervirala se, ispričaj sve - rekao je Bora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve mi se skupilo, ležala sam tamo mesec i po dana sama u apartmanu, niti sam čula zvono, niti bilo šta. Počela je savest da me grize zbog svih kiretaža, naročito poslednje. Sve mi se skupilo. Mama je napustila "Zadrugu" na jedan dan, odvela tatu kod lekara, urađena mu biopsija, ustanovljeno da ima prvi stadijum karcinoma grla. Mama je imala problema sa štitnom žlezdom. Sve mi se skupilo, ne mogu i bez Željka, gledam igračke, plačem svakog dana, plačem u WC-u da me ne vide. Kada sam čula da tata ide na operaciju, uplašila sam se... Onda sam osetila osećaj krivice... Jer me je tata pre molio da ne budem sa Zolom, molio... Ja sam osetila pokajanje, grižu savesti... Nasekirala sam ih, mama je rekla da moram da nosim posledice toga. Ja sam došla, osetila grižu savesti... Da sam znala, ne bih nikada uradila tu kiretažu. Rodila bih dete to... Roditeljima sam podarila Željkića, belog anđela, žutog šećera, a usput im uradila svašta... Ošišala sam se, ne kajem se zbog toga, htela sam da krenem ispočetka, uradila bih opet isto. Kažu mi Britni Spirs, ja ne znam ko je to. Ja ne znam ko je Britni, ko je Bijonse, ko je Naomi Kembel - dodala je Miljana.

- Možeš li da skineš periku, nije sprdnja, lepo ti stoji - rekli su Bora i Čorba.

- Obećavam svojoj porodici da ih više neću nervirati - poručila je Kulićeva.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:06 HANA UZELA TELEFON I OTKRILA KAKVA JE NATAŠA MAJKA! Bekvalčeva objavila snimak javno: Pevačicin odgovor će vas nasmejati do suza!

Kurir