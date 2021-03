JANJUŠ PRVO ZAVRŠIO SA MAJOM ISPOD POKRIVAČA, PA BRIZNUO U PLAČ! Marinkovićeva nije znala kako da ga uteši, on je TERAO OD SEBE!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su vrlo brzo posle svađe ponovo završili u istom krevetu. On ju je prethodno isterao iz kreveta i po ko zna koji put danas završio komunikaciju sa njom.

Njih dvoje su se ušuškali zajedno ispod njegovog pokrivača, zagrlili, pa su tražili pozu koja bi im odgovarala za zajedničko spavanje, kako uskoro sledi vreme za odmor.

U jednom trenutku su se skroz pokrili, te nije moglo da se vidi da li su se poljubili ili uradili nešto više.

Dok su ležali zajedno u njegovom krevetu, Maja Marinković i Janjuš su se mazili ispod pokrivača, a on je u jednom trenutku počeo da plače.

- Šta da radim sa tobom? Pogledaj me, alo, da li je moguće ovo, hej, bre... Nemoj da radiš to, šta da radim sa tobom tako... Zagrli me, šta je bilo sad - pričala je Maja.

- Pusti me samo... - rekao je on.

- Ne mogu da te pustim da plačeš. Ne znam šta da radim - nastavila je Maja.

- Pusti me - rekao je Janjuš.

- Šta je bilo sad? - pitala je Marinkovićeva.

- Pusti me samo, molim te - govorio je on i nije mogao da se smiri.

- Pogledaj me, šta je bilo. Šta da radim, reci mi? Smiri se. Ljut si na mene, reci mi? - pitala je Maja.

- Idi spavaj - rekao je on.

- A šta ćeš ti da radiš? - nastavila je ona.

- Ostavi me samo - govorio je Janjuš,

