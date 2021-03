KRISTIJAN ANALIZIRAO ODNOS MAJE I JANJUŠA: Ovo je ludačka emocija koja će TRAJATI! Bivši košarkaš POBESNEO zbog jedne STVARI!

Kristijan Golubović je analizirao odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kristijane, kako ti deluje ovo sa Majom i Janjušem? - pitao je Bora.

- Ovo je sve bilo čisto foliranje, Jaško voli Maju. Ja sam sve pratio od njenog ulaska, do sinoć... Nakon svega što se desilo između njih, došlo je do pomirenja. To nam sve govori. Čim je pokvario odnose sa ženom, to je velika ljubav. Pokazalo se da je to fatalna ljubav, da nije bitno šta se događa, bitno da se oni vole. Tipična ludačka emocija, koja će trajati. Vidi se svaki pogled ispod oka, to ne može da se sakrije... - ispričao je Kristijan.

- Golubović je zatim uzeo slike iz studija i napravio priču koja se odnosila na aktuelne zadrugare.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jednu stvar znam, ja sam najveću štetu pretrpeo i između Janjuša i Maje i između Čorbe i Maje. Prvo je ispalo da podržavam Maju... Čorba se plašio da prizna emocije prema Maji, pa je napravio zid oko sebe. Posle je palo omalovažavanje, koje je nju sve više srozavalo. Ona se držala Čorbe kao davljenik slamke, jer je mislila da Jaško nikada neće preći preko Čorbe. Što se nove zadrugarke i Čorbe tiče, ona je lepa, fina devojka. Ali smo mi već u nekim izgrađneim odnosima, u nekoj rutini. Već smo ušli u završnu fazu, kada motor trpi posledice trke. Već smo u nekoj silaznoj putanji. Jako je teško da dođe neko novi i da se uklopi... Ona je tu, komunikativna... Čorba ima jednu nijansu, priđe devojci, zapali vatru i ode... - pričao je Kristijan.

- Ček da čujem šta Kristijan priča - rekla je Maja u izolaciji, a Janjuš se pobunio, kada je čuo da se priča o Kristini i Čorbi.

- Ti si bolesno ljubomoran - rekla je Maja.

- Završili smo - poručio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:06 HANA UZELA TELEFON I OTKRILA KAKVA JE NATAŠA MAJKA! Bekvalčeva objavila snimak javno: Pevačicin odgovor će vas nasmejati do suza!

Kurir