KAD IH VIDIM U KREVETU, ŽELUDAC MI SE PREVRNE Taki kipti od besa zbog Maje i Janjuša: On je gori Indijanac od onoga što se ne kupa

Između bivših ljubavnika u "Zadruzi" Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša poslednjih dana opet tinjaju emocije, pa su sve glasnije priče da će se bivši par ponovo pomiriti i obnoviti svoju burnu romansu.

Ipak, ovakav razvoj situacije nikako se ne sviđa Majinom ocu, Radomiru Takiju Marinkoviću, koji je za Kurir ispričao da je i dalje ogorčen na Janjuša i da ga nikako ne želi blizu svoje ćerke.

- Ne znam šta da kažem, ona kao da je poludela načisto. Toliko se ponižava, šta će joj to u životu? Kad ih vidim zajedno u krevetu, želudac mi se prevrne. I sama je shvatila da je on bolesnik i da je sve to bolesno oko nje. Ne znam ni šta ima da priča uopšte sa tim kretenom i nasilnikom? To je gori Indijanac od onoga što se ne kupa. Nadam se da je sve ovo neka njena igra i da ne pomišlja da se pomiri sa njim. On kao nešto plače zbog nje, glumata samo. To je završena priča. Čim ga vidim, ja se iznerviram - bio je izričit Taki.

foto: Sonja Spasić

Ipak, čini se Janjuš ne može da pređe preko nekih stvari koje mu je Maja priredila u rijalitiju.

- Ne mogu da se pomirim sa onim što sam ovde doživeo - ispričao je košarkaš.

Samo Maji je krivo što se odnos sa bivšim dečkom završio neslavno.

- Ja sam samu sebe prevarila, htela sam na bilo koji način da se sklonim od tog odnosa. Da tražim opravdanje ne mogu, na meni je da mu se izvinim. Ja se kajem zbog svega što sam uradila. Naš odnos jeste bio bolestan, krenule su te svađice, ja sam htela da se skloni, za Čorbu ne mogu da kažem da je iz inata, ali tražila sam razlog - istakla je Maja.

foto: Nemanja Nikolić

Janjuš je zbog Maje i zaplakao.

- Meni nije lako, ja sam uništio brak zbog nje, a bilo je svakakvih scena. Nisam mogao da kontrolišem te stvari i prošle i ovo godine. Bilo je tu milion stvari koje nisu mogle da se sakriju. Dobro je meni bilo ova tri meseca, ali sam imao u glavi šta ko priča, kao da sam idiot koji je sebi upropastio život.

- Ja sam plakao jer sam izgubio nešto što sam najviše voleo, zbog čega, zbog osobe koja je radila brutalne stvari, ja sam se razveo zbog nekih stvari, a onda sam gledao to ispred sebe a dva dana pre toga me je grebala. Ja ne mogu da se pomirim sa tim, ja nju nikada nisam napadao iako je pravila velika s...a. Ja sam znao da nju volim na neki poseban način. Moraće ovo da se reši, ovo nije lako ovde. Strah me je mnogih stvari, ona nikada neće shvatiti, a mene je mnogo toga danas stiglo - završio je Janjuš.

foto: screenshot

Kurir.rs/A.P.

