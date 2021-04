NEĆEMO DA POVUČEMO TUŽBU: Oglasio se Necin brat blizanac, osuo paljbu po Bori Santani! Ogorčeni zbog njegovog ponašanja

Nenad Neca Lazić od samog ulska u ''Zadrugu 4'' privukao je pažnju javnosti, najpre zbog svojih talenata, ali i odnosom koji je imao sa Borom Santanom.

Oni su se u više navrata svađali, a u jednom trenutku je Bora udario Laziću šamar, i za to je kažnjen od strane Velikog šefa. Santani je i Necina porodica zapretila tužbom zbog fizičkog kontakta, nakon čega je i on takođe zapretio istom. Oni su nakon svega, odlučili da smire strasi i pokušaju normalno da komuniciraju.

Sada se oglasio Necin brat blizanac Predrag Lazić, koji je prokomentarisao dešavanja u Beloj kući.

- Mislim da je Bora spreman na sve, zarad toga da se tužba povuče! Mi tužbu nećemo povući dok se on iskreno ne izvini Neci, a smatram da Neca njemu ništa nije uradio loše, a on njemu i te kako jeste! Pretio je on da će njega tužiti, ali mislim da nema na osnovu člega, ako mu je Neca izjavljivao kao neku ljubav, to sud ne zanima, jer mu ništa loše nije uradio!

Nakon što je prokomentarisao Boru i Necu, Predrag se osvrnuo i na njegov odnos sa Monikom Horvat koji je poslednjih dana jako turbulentan.

- Monika je jedna prozdrljiva i alava devojka, jako je dvolična i ide mi na živce! Neca je uvek bio uz nju, a ona njega ponižava i vređa. Kada ga pitaju zašto su u svađi, ona ne dozvoli da on bilo šta kaže nego ga samo napada. On je njoj prao stvari, a ima psorijazu, uvek je uz nju, a ona misli da je jako pametna i da je iznad njega. Rekla mu je kako nije odgojen, a bilo bi lepo da prvo pogleda sebe! Ana je jedina koja ga štiti, i kada je Bora u pitanju i kada je Monika u pitanje, ona mu je prijatelj - rekao je Lazić.

