IMAŠ 2 OPCIJE! ZAVRŠI SA MNOM ILI TRAŽI RAZVOD: Tara Simov pohvalila reperovu ŽENU i postavila uslov! LJUTA KAO RIS (VIDEO)

Tara Simov iznela je svoje mišljenje o izlaganju Nenada Aleksića Ša sa kojim je stupila u rijaliti vezu.

"Ja ću ukratko reći svoje mišljenje na ovu temu. Rekla sam i Nenadu svoje mišljenje. Kada se pokrene ova tema, ja mu kažem da se ne slažem sa njegovim izlaganjem i mišljenjem. Rekla sam mu milion puta, supruga je imala pravo da ga ostavi. Ja ne znam detalje njegovog braka, ali stavljam sebe u poziciju. On priča kako ga je ona ostavila, dala ljudima za pravo da "uriniraju" po njemu, kivan je zbog toga. Sada mogu javno da kažem Nadici, koja me je pitala šta bih ja uradila da sam na mestu njegove supruge. Ne bih ga ostavila preko Mine i drugih ljudi. I te kako je pristojno njegova supruga odreagovala u ovoj situaciji. Ja bih napravila opšti haos. Ne moraš da uđeš u fizički odnos, dovoljno se videlo da ga ostavi. On je besan iz svojih razloga zbog dogovora, ja se ne slažem sa tim mišljenjem. Supruga je imala pravo da ga ostavi čim je videla emociju prema drugoj osobi. Imala je puno pravo. Naše noći su se svodile na rasprave. Prvi put mi je rekao da me voli na "Ljubavnoj Izazoviziji", 14. februara. Pre toga su bili neki znaci, naznaci. Jednom sam ga pitala ujutru šta oseća prema meni, on je rekao ono što si pomislila, što si rekla Marku Đedoviću", rekla je Tara.

Nenad Aleksić Ša tokom kratke pauze i dalje nije mogao da se smiri od haosa za stolom, pa se nastavio da se raspravlja sa rijaliti učesnicima.

"Ma meni je brak bio top! Ja mogu da lažem, slažem priču, mogu da skrnavim brak, da se igram rijalitija", dodao je Ša.

"Pa kako onda ako si imao idealan brak, kako se dogodila emocija prema drugoj osobi?", pitao je Car.

"Ja mogu da kažem da je brak bio loš, krš", nastavljao je Ša.

"Imaš dve opcije, da završiš sa mnom i da sačekaš da izađeš napolje, ili da javno tražiš razvod", dodala je Tara.

