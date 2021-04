CAR JE OVDE SPAVAO SA 4 DEVOJKE: Sanja otkrila INTIMNE tajne svog dečka, neće da ima AKCIJU sa njim dok se ne TESTIRA! (VIDEO)

Sanja Stanković je otkrila Maji Marinković zbog čega je prekinula sa Filipom Carem.

Naime, on je naveo da je imao intimne odnose sa 4 zadrugarke, a nije hteo da joj kaže koje su one.

"Rekla si mu da ne želiš nezaštićeni odnos sa njim? Gde da nađe kondome?", pitala je Maja.

foto: Printscreen

"Neka kupi ili neka se testira. Ja neću da imam, imao je pre toga sa devojkama ovde. On mi je rekao da je imao sa 4 devojke ovde odnos... Pitala sam ga sa kim, zakleo se da neće reći. I tu smo prekinuli", otkrila je Sanja.

"Kako može da ima, a da se ne vidi? Ja ne verujem u to", zapitala se Marinkovićeva.

foto: Printscreen

"To je on rekao. Ja njemu neću da priđem. Može on meni da priđe samo i da mi kaže sa koje 4 je imao", nadovezala se Sanja.

"Ja ću da mu kažem da priđe", dodala je Maja.

Kurir.rs

Kurir