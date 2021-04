NEĆU NIŠTA NA SILU! Janjuša napali da je OTKAČIO Aleksandru zbog Maje, a on konačno PRELOMIO! Evo koju odluku je doneo (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš zakopao je ratne sekire sa bivšom ljubavnicom Majom Marinković.

Njihov odnos već danima intrigira, a sada je dobio pitanje vezano za Aleksandru Nikolićć.

- Janjuše, zašto si divnu Aleks, koja te je gledala kao Boga, otkačio zbog Maje? - glasilo je pitanje.

- Nisam je otkačio i neću je otkačiti. Samo neću da ulazim u nešto sa nekim ako nisam 100% siguran u to. Sve što se izdešavalo onaj dan, to se skupljalo prethodnih meseci, popio sam, sve mi se vratilo... Sve vreme sam to trpeo, nisam imao priliku da to kažem. Aleks nisam otkačio. Kada budem bio 100% siguran što se tiče nekih stvari, ja ću to reći. Da li će biti sutra, prekosutra, za mesec dana, za godinu... Ružno bi bilo da uđem u vezu sa Aleks, a da ima emocija ovde - rekao je Janjuš.

- Indirektno si je otkačio - smatrala je Miljana Kulić.

- Nije me otkačio, iskren je, priča šta oseća, sam zna šta želi.. Ja znam šta želim... - istakla je Aleks.

- Ja nisam glup, znam šta želi ona - dodao je Janjuš.

- Možete da pričate šta hoćete, to je veza, druženje i posvećivanje pažnje. 24 sata zajedno. Vi ste faktički u vezi, samo fali... - smatrao je Lepi Mića.

- Ovo vaše je jače od prijateljstva... Možda se ljubav nije rodila, ali se javila emocija - dodao je Kristijan Golubović.

- Dok ne raščistim sa svojom glavom, da budem 100% iskren prema ovoj devojci... Neću ništa na silu. Maja nema veze sa ovim, nego ja. Kada raščistim u glavi... Ne osećam se još da joj se 100% posvetim... - istakao je košarkaš.

- Ja nju ne mrzim. Vređala sam je, kada je pomenula mog oca. Dva puta je to rekla... Mešala mi se u vezu, ali me ovo ne zanima! Komentarišem jer sam tema. Sebe ne bih upoređivala sa njom... Moram da kažem jednu stvar, neću da se raspravljam, ja sam rekla da prema Janjušu imam emociju... - ustala je Maja Marinković.

- Imaš prema svakom muškarcu kao prema meni, ja sam to dokazao. Ti svaku osobu voliš na isti način. Istina je da svaku osobu voli zbog s*ksa, sa svakim se isto ponaša, sa svakim plače isto - smatrao je Janjuš.

- Evo kako se ponaša ljubomoran muškarac - dodala je Marinkovićeva.

- Samo ću da kažem još kratko, neću ostaviti Aleks! - poručio je Janjuš. Ja njega neću vređati kao on mene, povređen muškarac. Ja nisam htela taj dan da se poigram sa njim, malo sam popila, opustila se - dodala je Maja.

- Stefan me je pitao koje su dobre stvari kod Maje. Drugu osobu koju sam zavoleo posle žene je Maja. Nikad nisam tako zavoleo, toliko sam je zavoleo prošle godine, to je bilo neverovatno. Zbog toga sam popuštao, sve zbog toga. Ona nema dobre stvari koje je uradila prema meni, nema dobre namere, ništa dobro nije uradila prema meni. Bila je dobra, simpatična, video sam da se zaljubila, posvećivala mi je pažnju. Maja jedva čeka da kvarno dobacuje, obožava kad joj neko nešto - istakao je košarkaš.

Kurir.rs/I.B.

