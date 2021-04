PRODALA SI ĆERKU, NACIJA ĆE PRIČATI O TOME: Ša zapenio na Kijinu majku, a nadovezala se ljubavnica TARA! Nadica vodi RAT (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša ponovo je Nadici Zeljković u svađi pomenuo njenu ćerku Kristinu Kiju Kockar.

Ša i Kija van rijalitija bili su prijatelji, ali je haos nastao kada je reper prevario ženu Ivanu sa Tarom Simov u rijalitiju, zbog čega se sve češće svađa sa Kijinom majkom.

"Ona je mene ostavila, ona je žena videla razlog, i ja kažem da jeste, teška srca, ali ja ne vidim to! Ne mogu, i mene je povredilo to! Mene je uvredilo da mene neko sklanja sa Instagrama, igraš se kao dete, sačekaj da izađem, pa onda! Šta, ja nisam povređen! Ja sam dao sto posto sebe!", pravdao se Ša.

foto: Printscreen

"Sad sam potrešena ovim govorom kako je njemu teško, a njoj nije! Suze mi idu! On je Šar, šarov. Plakao je on, a veliki Nenad Aleksić Šar plače zbog dvadesetogodišnjakinje! Neka dođe obezbeđenje za mene. On sada prebacuje krivicu na nju! Prevarant teški, istina te vređa, znaš i sam da plače, za ovim šarovom i ne treba da plače", dodala je Nadica.

"Prodala si ćerku, o tome će nacija pričati", dodao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

"Nadam se da se ta žena dobro isplakala, Miljana ga je jedan dan pitala šta bi radio kada bi Ivana ušla, a on je rekao meni da bi umro, što znači da nije načisto sa sobom. Voli Ivanu i zato prebacuje krivicu da je Ivana kriva. Ona njega nije ostavila posle pet meseci, nego posle ovoga svega. Mislim da on laže Taru", dodala je Nadica.

"Vi ste bili ljubavnica, vucarali ste se sa nekim, niste priznali!", ubacila se Tara.

"Ako se Kija čuje sa Ivanom, Kija voli te mama, i Ivanu", rekla je Nadica za kraj izlaganja.

Kurir.rs/K.Đ.

