MILJANA IMA PROBLEME, SA NJOM TREBA DA SE POZABAVI NEKO STRUČAN! Bivša zadrugarka otkrila šta misli o Kulićkinom ŠIŠANJU

Pevačica i bivša zadrugarka Zlata Đurković komentarisala je aktelna dešavanja u Beloj kući, a potom je prokomentarisala konflikt Tare Simov i Miljane Kulić.

- Meni je ovo ozbiljno razočaranje. Ovo nije prva situacija, neće biti ni poslednja. Što se Miljane tiče, celu "Zadrugu 2" smo provele zajedno, njenoj porodici ne mislim ništa loše. Ona ima problema, ljudi u kući je osuđuju. Sa njom treba da se pozabavi neko ko je stručniji. Ona je devojka u problemu, to ne treba osuđivati, niti se ponašati tako. Mi nismo tu da sudimo. Što se tiče njenog odnosa sa Tarom, iliti sa Ša i sa Tarom, ne mogu da ih odvajam, oni su jedno - to je jako zanimljivo. Ja sam bila protivnik i te situacije koju je imao u "Zadruzi 2". To je čovek od 40 godina, on je čiča. Ja sam baba, a on je čiča. On je čovek od 40 godina, koji je trebalo da bude gospodin čovek... Šta? Kriza srednjih godina sa klinkom od 20... Ovo nije šala. Tara ima kevu koja je super. Da li ovo treba da bude predstava za budućnost mladih? Iz "Zadruge" u "Zadrugu" imamo reprize nečega što ne može da bude repriza. Šta se sada događa? Sada je već viđeno, pa nećemo da stavljamo na (stub srama)... - govorila je Zlata u emisiji "Pitam za druga."

