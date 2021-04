TAJNI RAZGOVOR SANJE I ŠA! STANKOVIĆEVA OTVORILA DUŠU: Volim te i dalje! Ono što sam iznela ti i ja najbolje znamo! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Sanja Stanković su se našli u dvorištu Bele kuće gde su porazgovarali o situaciji koja se dogodila za crnim stolom.

Posle haosa koji se dogodio, Sanja je rešila da stavi "sve karte na sto" što se tiče osećanja prema bivšem prijatelju.

- Ja tebe i dalje volim bez obzira na sve, ne želim vam ništa loše u vezi, šta bude biće. Kivna sam na to što si ono za stolom rekao što se tiče Rajskog ostrva, jer smo ja i ti bili dobri, zabolelo me to. A ono što sam iznela, to ti i i ja najbolje znamo - rekla je Sanja.

Podsetimo, Sanja i Ša bili su veoma prisni pre nego što je on uplovio u romansu sa Tarom Simov, a potom joj naredio da se sa Stankovićevom više ne druži jer je devojka koja je "slobodnija".

