TARA SIMOV LIJE SUZE! Videla sebe na ekranu, pa se rasplakala, a kaže da ovaj put nije zbog ljubavnika ŠA! (VIDEO)

Rijaliti učesnici imali su priliku da pogledaju svoje snimke, a Tara Simov bila je pogođena onim što vidi.

Učesnica je lila suze, a kako je sama rekla, ovaj put nije razlog njena afera sa reperom Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen

"Pa molim Boga da me ne pitaju kako sam, ali nije zbog Ša", rekla je Tara.

"Vidi, suze po haljini ti padaju", primetio je voditelj.

"Pa poremetile su me neke stvari, to što sam iznela one stvari iz detinjstva, pa moja mama...", pričala je Tara i plakala.

Podsetimo, Tarina majka Miroslava bila je gost jedne emisije gde je hvalila svoju ćerku i otkrila da ne podržava njenu vezu dok se reperov brak ne okonča. Simova je majci zamerila što se uopšte pojavljuje u javnosti, kada su se dogovorile da to ne radi.

Kurir.rs/K.Đ.