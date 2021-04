TARA POPUCALA PO SVIM ŠAVOVIMA, GAĐALA ŠA: Reper ljubavnicu častio brutalnim PSOVKAMA zbog PRLJAVIH NOGU! ŠTROKAVA

Ko bi rekao da će se u ranim jutarnjim satima Tara Simov i Nenad Aleksić Ša posvađati? Kao po običaju, njih dvoje su sedeli u rehabilitaciji, te je Tara počela da ljubomoriše na sve na šta je stigla, a ovog puta to je bila Kristina Spalević, koja je imala nekoliko bliskih razgovora sa reperom.

U jednom trenutku je tenzija eskalirala, te je zadrugarka svojom četkom za kosu gađala repera, a potom su se malo raspravljali, pa su zaspali.

- Što bi ti blejao sa njom? - upitala je Tara.

- Pa, osnovno! - prokomentarisao je Nenad.

- Ma šta osnovno, šta pričaš?! 'Ajde pomeri se! - odbrusila je Tara. Nemoj da me gađaš! Ja ne mogu da verujem, ti nisi normalna - pričao je Ša kroz osmehMeđutim, njih dvoje su imali još nekoliko čarki, nesuglasica, pa kao i obično, došlo je do psovki. A kada su završili sa tim delom jutarnje rutine, Tara i Ša su se poljubili i nastavili da spavaju.

- Skloni mi te prljave noge sa lica - rekao je reper.

- Ma, ko ima prljave noge? Ja ne gazim po podu kao ti, p**ka ti materina! Marš tamo! - odbrusila je Tara.

- Neću, boli me k*rac! Zezanje je, zezanje, metla, metla po glavi! Hoću da spavam, pusti me! Ne s*ri više! Beži bre, nemoj da me udaraš, pali od mene, sikter! Udaraj nekog drugog! Ima da stavim gde ja hoću pokrivač! M'rš, bre! - vikao je besno reper.

