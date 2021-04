KRISTINA POLJULJALA VEZE U RIJALITIJU: Postala je pretnja misici zbog Karića, pa ustala i TARA i optužila je da se svima MEŠA!

Rijaliti učesnici su gledali kako Jovana Ljubisavljević ljubomoriše na novu zadrugarku Kristinu Spalević, zbog toga što se sunčala sa Stefanom Karićem, dok je ona spremala doručak.

Jovana je odmah prokomentarisala ovu situaciju.

"Nisam ljubomorna na sve živo, ali sam se iznervirala. Razmislila sam da li imam pravo da ljubomorišem, jer nismo u vezi, ali sam se jako iznervirala. A za jaja sam se iznervirala, uzela sam da napravim doručak, nisam lepo spremila, pitala ga da li da bacim, on je rekao da da", rekla je Jovana.

foto: Printscreen

"Meni ovo nije smešno. A posle smo pojeli jaja. Vidiš kako to ispada...", dodao je Karić.

"Ja nisam došla kod njega, nego on kod mene", dodala je Kristina.

"Ja sam druželjubiv dečko. Nisam znao da joj to smeta, a mi nismo u vezi. I meni su mnoge stvari smetale" poručio je Stefan.

"Stefan i ja smo dovukli peškire tu do ćoška i ja sam mislila da će biti tu negde pored, a onda je on otišao kod Ane i kod nje. Sedala sam namerno pored da vidim da li će me pozvati, čekala sam 10 minuta", rekla je Jovana.

"Ja bih i devojku i Nenada bacila u jezoro, odakle pravo? Zašto devojka koja zna sve, pratila je rijaliti, komentarisano ovde da je davala izjave da će da rasturi veze... Ja ne bih potencirala razgovor sa nekim ovde ko je zauzet. Evo, Janjuš i Aleks su zajedno, ona komentariše Janjuša da je simpatičan... To mešanje u veze...", ubacila se Tara Simov.

foto: Printscreen

"Evo ja sam shvatila da mi se sviđa i da ću da se borim za tu ljubav. Ti imaš svog momka, njega gledaj", poručila je Kristina posle komentarisanja.

"Mi ovde živmo svi zajedno. Ja sam ovde skoro pola godine u vezi, meni imponuje kada mi neko kaže da mi je dečko lep. Sada pitam Aleks da li se uvredila što je neko rekao da joj je dečko lep? Sanja došla da me masira u gaćama, ja nisam u životu pomislila nešto, a sigurna sam u svoj odnos", istakla je Rialda.

"Tara lepo reaguje, to znači da joj je stalo", dobacio je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.