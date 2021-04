GLUPA MOJA ALEKSANDRA, UŠLA SI U VEZU S ČOVEKOM KOJI VOLI DRUGU ŽENU: Kristijan očitao Nikolićevoj LEKCIJU za pamćenje!

Kristijan Golubović razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić o njenoj emotivnoj situaciji sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- On voli Maju. On je meni pričao da je ona najgora žena na svetu. A ja sam pratio njegovu rekaciju kada je ona ušla. Ja sam ga sinoć gledao sa Majom, on je sedam puta pogledao u nju dok je bio sa tobom. On nju voli. Ti si se u mene zaljubila, videla da tu nema povratne, u Cara si se zaljubila, pa si ga i zavolela - rekao je Kristijan.

- Ja nisam budala - dodala je Aleks.

- Ti si ušla u vezu sa čovekom koji voli drugu ženu. Glupa moja Aleksandra... Ja ti želim da se zaljubiš u čoveka, sa kojim ćeš biti 200 godina. Sad nema nazad, ušla si u vezu - pričao joj je Golubović.

Kurir.rs/S.M.

