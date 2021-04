ON JE ŽRTVOVAO SVE ZBOG MENE! Maja ne prekida da priča o JANJUŠU, ne smeta joj ni Aleks: Može da bude sa njih 10, ali ja sam TA!

Maja Marinković govorila je o emocijama prema Marku Janjuševiću Janjušu i njegovoj vezi sa Aleksandrom Nikolić.

foto: Printscreen/Pink

- Volim ga, sigurno da da. On je sada ušao u odnos sa Aleks, a ja kad ga pitam kao zašto radi to na moje oči, a ja sam uradila deset puta gore stvari, i onda imam utisak kao da hoće da mi vrati. Ja jesam radila loše stvari, nemam pravo, ali ja moram da kažem - dodala je Maja.

- Da li ti smeta samo njegov odnos sa Aleks? - pitalo je Drvo.

- Ne smeta mi to zato što sam ja osetila da ga kao gubim. Volela sam ga uvek, samo sam pokušavala da mi izađe iz glave. Sada kada to gledma svojim očima, bude mi dodatno teže - rekla je Maja.

- Šta on oseća prema tebi? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Pink

- Pa voli me, on je žrtvovao sve zbog mene. Neću uzimati njegove greške, ali sigurno me voli, jer posle svih stvari koje su se desile, on se opet zbližio sa mnom u izolaciji. On više gleda na to kako ljudi gledaju na sve ovo. Može on da bude sa njih deset, ali ću uvek ja biti ta - govorila je Maja.

- On je sada u vezi, u tom odnosu... Ja to ne doživljavam ozbiljno, već sam rekla svoje mišljenje. Malopre mi je rekao da sam normalnija, a mislim da samo moje ponašanje može da doprinese do poboljšanja... - smejala se Maja.

- Možeš li da budeš normalnija? - pitalo je Drvo.

- Pa da, moram da počnem da se ponašam ozbiljnije, moram da spustim loptu, da ne pravim scene koje sam pravila. I onda se setim polivanja vodom, pa se setim šta je on gledao. Moram da budem bolja - dodala je Maja.

- Aleks i on? - nastavljalo je Drvo.

- Ona se devojka zaljubila, ali težina njenog i mog odnosa sa njim nije ista. Možda bih imala više empatije prema njoj, da ona nije radila one neke stvari dok smo bili zajedno. Ne mogu da izgubim osećaj, da sumnjam da su imali nešto napolju. Znam da mu je jednom zapretila preko stola, a da se nije petljala u naš odnos, ne bi ovo bilo ovako, ne mogu to da joj zaboravim. On se teši sa njom, sigurna sam, ona je mirna, prija mu, ali ona nije Maja - govorila je.

- Nakon toga, Maja je zatražila pesmu, ali je Drvo tražilo tajnu od nje:

- Pa eto, sve vreme sam krila da ga volim, da bih lagala sve i sebe, da bih zamaskirala sve? - predložila je Maja.

- Tajna nije ono što svi znamo! - nasmejalo se Drvo.

