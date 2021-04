TI SI UBEĐENA DA ĆU JA TEBE DA OSTAVIM! Tara i Ša sveli tenziju na minimum, ona mu priznala sve STRAHOVE I TRAUME! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su bili u sobi za rehabilitaciju, gde su odlučili da detaljno popričaju o njihovom odnosu i pokušaju da se bolje razumeju.

- Ne mogu da se opustim više, sve mi je teško ovde, jutros sam bio raspoložen, a sad, mnogo sam u k*rcu - rekao je Ša.

- A ne misliš li da si malo grubo pričao kod Drveta o meni? Ja nisam rekla u kontekstu da sam ti rekla da naša veza bude ozbiljna - upitala je Tara.

- Ništa sporno, to je i bilo pitanje, tako - rekao je Ša.

- Pitalo te je za štiklu, da li se kaješ... - pričala je Simova.

- Rekao sam da kad izađemo, da ćemo videti šta i kako - odgovorio je Nenad.

- Ja znam šta sam ja tebi rekla jutros, to što ti hoćeš sve da smatraš tragično, to je tvoj problem. Ja sam opuštena sa tobom, nego se plašim da se prepustim razmišljanju, da imam planove, ali da imam u glavi da ćeš da me šutneš - poručila je Tara.

- Tebi je to uvek u glavi, ti si ubeđena da ću ja tebe da ostavim, ti svaki dan to govoriš. Ja se trudim da se ponašam kao da ne postoji napolju svet, čim počnem da razmišljam o tome šta sam uradio, meni kao malj da me pukne i rascopa mi glavu. Ti si meni jutros jasno rekla - rekao je reper.

- Ti ne želiš da slušaš šta ja govorim, ja imam traumu da ćeš ti da me ostaviš, ne ti, svako i mama, i tata, i prijatelji, i svi - ubavila se Tara.

- I ja imam, kad god je neko otišao iz mog života, kao komad jetre da mi je pojeo, kao mačetom ruku da mi odseće, mene to ubije, to me razara. A u rijalitiju, gde se sve dešava, ne mogu da prodiše, da kockam život, ja ništa ne znam - rekao je reper.

Kurir.rs/M.M.

