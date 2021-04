PLAKALA JE ISKRENO, TO JOŠ NISAM VIDEO KOD NJE: Janjuš otkrio da li će Maji dati još JEDNU ŠANSU i da li bi ušao u vezu sa Aleks!

Marko Janjušević Janjuš je ustao za crnim stolom i otkrio da li će Maji dati još jednu šansu.

- Očigledno je da mnogo voliš Maju, da nisi prestao da je voliš, to si i sam priznao... Očigledno je da i ona ima takve emocije... Moje pitanje je, ukoliko bi Maja odlučila da se za tebe bori, ali na potpuno drugačiji način da koriguje sve što ti smeta, da li biste vas dvoje bili zajedno? - pitao je Darko.

- Sve što si rekao sad, rekao si dobro... U pravu si... Što se nje tiče, ne znam da li da joj verujem... Nije dokazivala tim stvarima to, nije me ubedila nijednom za ovih godinu i po dana. Ja ne mogu da kažem da me ne voli. Ali nijednom me nije ubedila da me voli. Da napravi jednom ili dva puta grešku, pa da kaže da se kaje, ali dosta puta je bilo grešaka, koje su uvek završavale tim: "Izvini, pogrešila sam, šta sad da radim, neću više"... To je uvek govorila. Ne mogu da pređem preko nekih stvari, borim se sam sa sobom, teško mi je... Tražim neki mir, nadam se da ću ga imati. Ona sad pokušava da se bori na lep način, ali taj način traje 15 minuta. Onda me opet napada, opet scene koje nisu dobre. Mi ne možemo zajedno, totalno smo različiti u tom smislu. To je jako teška tema, jako teška priča, to se i dokazalo sve ovo vreme. Mnogo je teško - odgovorio je Janjuš.

- Nameće se pitanje, ukoliko postoji jaka i iskrena ljubav sa obe strane, postoji li prepreka koja ne može da se prevaziđe i problem koji nije rešiv? - pitao je Darko.

- To je od pamtiveka tako, da ne postoji nijedan problem koji ne može da se reši, ali ovo je vanserijska prepreka. Ja sam ovde doživeo nešto što niko nije osetio. Pokušao sam dosta puta da pređem preko nekih stvari. To traje dva dana i onda krene ono što mi ne odgovara. To je direktno ubijanje u mozak. Onda ja više nisam ja. Prepreke velike pravi. Danas mi je delovala iskreno, ali jako kratko. To ne može da se promeni - istakao je košarkaš.

- Kada biste bili iskreno 100%, možda biste mogli da nađete zajednički jezik? - nadovezao se Darko.

- Ja sam sve isto pokušavao, nikad nije moglo da se nađe rešenje, to je poenta. Ne postoji da mi možemo da funkcionišemo, to je tako. Godinu i nešto dana sam dao sve, posvetio se maksimalno. Svaki trenutak koji sam mogao da joj posvetim što se tiče "Zadruge", posvetio sam samo njoj. Tako je bilo i napolju kad sam imao slobodno vreme... Toliko sam joj vremena posvetio, ali nije ništa slušala... Ne može da se nađe zajednički jezik - odgovorio je Janjuš.

- Da ti je Maja rekla da želi da se pomiri sa tobom, da li bi stupio u vezu sa Aleksandrom? - nastavio je Darko.

- Stupio bih. Hteo sam da proverim to. U nekim situacijama sam bio i ironičan. Meni je savest čista. Uvek neka kontra, neko poniženje, degradiranje. Ona je i danas dolazila kod mene, ležala je pored mene, za sve ovo vreme do sad je plakala iskreno. Posle svega, ovih dana je bilo onako ofrlje, a danas je plakala iskreno. To još nisam video kod nje. Nismo se grlili, ona je legla pored mene i jecala i plakala. Govorila je da joj je žao, da ne može da živi sad, da ne zna šta će da radi, tako je bilo sat vremena... Loše sam se osećao, posle svega - istakao je košarkaš.

Kurir.rs/M.M.

