JANJUŠ PRIZNAO DA JE SPROVEO PAKLENI PLAN PROTIV MAJE Treba joj pomoć, hteo sam da je NAMAGARČIM! A onda ga je ona UHVATILA U LAŽI

Marko Janjušević Janjuš je priznao da je hteo da "namagarči" Maju Marinković.

- Videli ste sve kako se odvija naš odnos, dogodile su se neke stvari za koje ni sama nisam slutila da će se desiti, da mi je teško, naravno da jeste, eto, to je nešto što je jače od mene, negde sam lagala samu sebe, ali da ja njega volim, to je sigurno. Slažem se sa njim da sam porešila, terala sam inat, pravila sam scene, ali kao da se probudi nešto u meni, pa pravim haos. Jesmo se zagrlili par puta, ali nije to nešto previše intimno, jesam ja i plakala, to je istina, ali da mi je teško zbog cele situacije, jeste - rekla je Maja.

- Zašto si plakala? - upitao je Darko.

- Zbog našeg odnosa, žao mi je zbog nekih stvari koje sam uradila, smatram da neke stvari nije zaslužio da gleda, sada kada je u odnosu sa Aleksandrom nemam pravo ništa da kažem, a znam da me voli, znam da ima emociju prema meni i koliko god da se posvađamo i izvređamo, znam da posle dan, dva se slegne i da postoji ta ljubav između nas, a da je normalno, nije - rekla je zadrugarka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li sada vidiš dokle te je dovelo to što prethodnih meseci nisi bila iskrena ni prema sebi, ni prema Janjušu, ni prema gledaocima zbog odnosa sa Čorbom? - glasilo je pitanje.

- Nisam bila iskrena u tim situacija, ali na prvom mestu sam lagala samu sebe, ali eto, došlo je sve na svoje, ni on ni ja nismo mogli da se suzdržimo, pa smo shvatili da to nikada nije ni prestalo. Ja njega kada gledam da plače, svakako mi nije prijatno, znam da je iskren i da mu je teško, on je žrtvovao sve stvari, nemam pravo da kažem reč, a ne mogu da mu pomognem, jer znam da muški ponos ne može da pređe preko tih stvari, ali vremenom kada bih se korigovala i kada bih sebe dovela u normalu, smatram da bi se to stabilizovalo, ali u meni nešto proradi i napravim neki haos opšti - odgovorila je Marinkovićeva.

- Dobila si savete da ukoliko je to prava ljubav, da od iste ne treba odustajati. Kako ćeš se boriti za njegovu ljubav? - upitao je Darko.

- Smatram da sam pogrešila tu noć kada sam ga povukla, to su moje mane, kada sam nemoćna da promenim situaciju, pa napravim haos, žao mi je što sam to uradila, to nije pravi izbor ako to nešto želim, jednostavno ako je odlučio da krene dalje i da li on bio zaljubljen u Aleksandru, ili pokušava da kroz nju zaboravi na mene, ja neću stajati na putu, nemam pravo, ja sam prva radila tako te stvari. Ja znam kako on diše i šta misli o celoj situaciji, potrudiću se da se unormalim, ali šta da radim, ne mogu to da promenim, on to odlično zna, ali ako je nešto suđeno, to nešto će se dogoditi - odgovorila je uporno Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zbog čega nisi bili iskrena kada te je Janjuš pitao da se pomirite i da li veruješ da je bio ironičan? Zašto nisi pristala, pa makar ispalo da te je namagarčio kasnije? - upitao je Darko.

- Ja jesam hteo da je namagarčin, taj bes koji sam imao u sebi, gledao sam što više da je na neki kulturan način da joj dokažem neke stvari, ona je provalila to da sam ja bio ironičan, ali eto, nije odgovorila baš tako kako ti kažeš - ubacio se Marko.

- Pričala sam sa Tarom i rekla zbog čega nisam htela da pristanem, nisam odgovorila, zato što sam videla da je ironičan. On zna da ja ne bih mogla da podnesem druženje sa Aleks, ali dobro, sada su u drugačijoj priči, ja ne bih mogla da budem normalna, ne bih mogla razumom da se vodim, emocija je jača - izjavila je Marinkovićeva.

- Ja sam pokušao na sve načine, ona ima neartikulisane pokrete, čas se smeje, čas plače, ne znam... Ja ti kažem opet, ja znam da joj treba pomoć, a ja ne mogu da joj pomognem, pokušavao sam i napolju i sve, ali ne ide. Ja da nemam hrabrosti, ne bi bilo ovako kako je bilo, godinu i po dana, ona zna koliko nisam imao hrabrosti, ona odlično zna kako sam se ponašao, i kada je bilo hardkor, tad sam uzeo obezbeđenje - izjavio je Janjušević

Kurir.rs/M.M.

