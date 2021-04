DUŠICA JAKOVLJEVIĆ PREKINULA EMISIJU I SAOPŠTILA ODLUKU VELIKOG ŠEFA! Zadrugari dobili žestoku KAZNU, a njih je UDARIO PO DŽEPU!

Voditeljka Dušica Jakovljević je na kratko prekinula emisiju, kako bi zadrugarima saopštila odluku Velikog šefa. Naime, Ermina Pašović, Filip Car i Paula Hublin su se iskrali iz emisije i otišli u spavaću sobu, gde su pokušavali da pokradu Miljanu Kulić. Napuštanje emisije nije dozvoljeno, pa je usledila kazna.

- Paula, Ermina i Car su kažnjeni nedeljnim honorarom, Čorba neka sedne lepše - saopštila je Dušica.

Marko Janjušević Janjuš je nakon toga priznao da je hteo da "namagarči" Maju Marinković.

- Videli ste sve kako se odvija naš odnos, dogodile su se neke stvari za koje ni sama nisam slutila da će se desiti, da mi je teško, naravno da jeste, eto, to je nešto što je jače od mene, negde sam lagala samu sebe, ali da ja njega volim, to je sigurno. Slažem se sa njim da sam porešila, terala sam inat, pravila sam scene, ali kao da se probudi nešto u meni, pa pravim haos. Jesmo se zagrlili par puta, ali nije to nešto previše intimno, jesam ja i plakala, to je istina, ali da mi je teško zbog cele situacije, jeste - rekla je Maja.

- Zašto si plakala? - upitao je Darko.

- Zbog našeg odnosa, žao mi je zbog nekih stvari koje sam uradila, smatram da neke stvari nije zaslužio da gleda, sada kada je u odnosu sa Aleksandrom nemam pravo ništa da kažem, a znam da me voli, znam da ima emociju prema meni i koliko god da se posvađamo i izvređamo, znam da posle dan, dva se slegne i da postoji ta ljubav između nas, a da je normalno, nije - rekla je zadrugarka.

