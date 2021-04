OPŠTI KOLAPS U ZADRUZI! Car i Paula morali da objasne podmuklo smeškanje i planove koje NIKO NE ZNA, pa stavljeni na STUB SRAMA!

Naredno pitanje za crnim stolom je postavljeno za Sanju Stanković: "Kako reaguješ na ova poniženja, na ovakve izgovore i pranje od tebe, kao i degradiranje nakon što si stekla poverenja u Cara, jer si mislila da se promenio?"

foto: Printscreen/Zadruga

- Pre svega, to muvanje traje neko vreme! On meni deluje jako smešno, sve je to krenulo i na Draganinom rođendanu, i Paula me pitala šta se dešava jer mu se ja dopadam, a ja sam iskulirala sve. Onda smo počeli da se družimo, sinoć me jeste uvredio kada je Mića komentarisao sve, i ja nisam htela da se raspravljam jer bi ispao karambol. To što on komentariše kako se ja svađam sa njim, ali to nije tako i ja imama pravo da kažem šta hoću - rekla je Sanja.

- Ja da sma hteo sa njom da prekinem, ja bih joj rekao. Neke stvari mi smetaju, i rekao sma joj da sma emotivno istrošen i nikoga ne mogu da volim. Njoij smeta hiljadu stvari i samo želi da se svađa, a ja sam od svađa razvaljen - rekao je Car.

- Paula ništa nije radila loše prema meni, niti mi je loše rekla a samo sam rekal da mis meta što imaju takav odnos, a on i ja nemamo! - rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja se ponašam tako jer sam emotivmno nestabilan i nije mi dobro, imam probleme u glavi jer moram da prođem sve najgore i imam problem sa tim da samo gledam kako iz odnosa da se maknem. Nikada nisma našao osobu sa kojom mkogu da funkcionišem, i Paula je jedina žena sa kojom mogu da komunicuiram bez svađe - rekao je Car.

- Ja Filipu kada pričam mo Sanji, ja kažem sve najbolje i molim da mi se puste klipovi šta ja radim. Ja sam njemu rekla kako je on u vezi sa sanjom, i rekal sam mu da ne ispadne đubre, jer joj se on sviđa i neka proba par dana, da vidi kako će ići. Ne prenosim ništa njemu ni njoj, i svaki put kada mi se žale, ja im kažem da razgovaraju i da ja nisam poštar. Ja protiv Sanje nemam ništa, a smejem se jer sve okrećem na šalu.Ja nema potrebu da se sprdam sa Sanjom, sa Minom takođe ako i sa Milicom, i sve se vidi! To za sačekušu za Danijela nije bilo u planu - rekla je Paula.

Kurir.rs/M.M.

