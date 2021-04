ŠA SPOMENUO IVANU, TARA RASKINULA S NJIM! Simovoj pukao film, a onda PREOKRET: Reper izjavljivao LJUBAV I MOLIO za pomirenje VIDEO

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su se našli rano jutros u sobi za rehabilitaciju i porazgovarali o haosu koji su imali u toku noći.

- Treba tata moj da gleda kako opisujem s*ks sa tobom... Trebalo je da kažem da si grublji u s*ksu i to je to... ja to nisam uradila sa namerom da te ukanalim. K*rvar si na osnovu svega što znam i to je to - rekla je Tara.

- Sledeći put ako budes povisio ton, ja ću te ostaviti - dodala je Simova.

- A sledeći put ako ti budeš tako nešto izjavila, ja ti neću preći preko toga. Niko nikad tako nešto nije izjavio - poručio je Ša.

- K*rvarčina raspala jesi, znaš šta si radio, za iživljavanje znaš šta sam mislio - govorila je ona.

- Pripazi na svoj jezik, usr*la si me toliko da ljudi pomisle da sam ja neki divljak - rekao je on.

- Budeš li povisio ton... - rekla je Tara.

- Budeš li povisila ton... To možeš tamo gde si navikla, čuo sam da si prema nekima bila top - pecnuo je Ša.

- Evo, završili smo. On se nije ponašao tako prema meni, bio je svaki dobar - odbrusila je Simova.

- I moja žena prema meni - rekao je Nenad.

- To je to, završili smo - rekla je Tara.

- Ti meni nećeš da hvališ bivše mnomke - zamerio je on.

- Ti si prvi spomenuo. Ćao - odbrusila je Simova.

- Nije ćao, vraćam se tu gde spavam. Da li je tebi cilj da me srozaš? - pitao je Ša.

- Raskinula sam sa tobom, nemamo šta da pričamo - poručila je Tara.

- Ne zanimaš me za tri života! Tvoja žena je i te kako bila najbilja na svetu, ali vidiš šta si uradio. Ne zanimaš me, završili smo, mani ne i to je to. Poslednji put si povisio ton za Crnim stolom na mene, i sada si to opet uradio - govorila je Tara.

- Rekao sam ti samo da ne možeš da se dereš na mene - govorio je reper.

- Ma ne inetresuješ me! Meni su bivši titraki ja*a, ti si jedini na svetu koji na moje "Loše mi je" kaže: "Meni je teže" - nastavlhala je Tara.

- Ne lupetaj, je l' me za*ebavaš? - dodao je Ša.

- Pun mi te je ku*ac više! To je to, tražim ti da me ostaviš na miru, to je to - rekla je Tara.

- Kako preterujem kada te volim? Neću da te udavim, zadavim! Kako možeš tako, stvarno me ostavljaš? Ozbiljno? Nema nas, nema budućnosti? - pitao je Ša.

- Da, definitivno, kraj - rekla je Tara.

- Ne želim da te izgubim zvbog gluposti, sedam meseci te grlim, sada ne mogu... - komentarisao je Ša.

- Ostavi me na miru! Opet isto radiš - dodala je Tara.

- Volim te - dodao je reper.

