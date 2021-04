IMAO SAM BRDO ŽENA, NIJEDNA SE NIJE TAKO PONAŠALA! Ša na korak do pucanja, kivan na Taru kao nikad do sad! VIDEO

Nenad Aleksić Ša bio je neraspoložen zbog ponašanja njegove devojke Tare Simov, te se jadao kome je stigao, pa je sledeća na redu bila Mina Vrbaški, koja ga nije štedela na rečima.

foto: Pritnscreen

Mina je očitala lekciju Ša da mora imati više razumevanja za ženske probleme, što njemu ne ide za rukom, pa je sadašnju devojku uporedio sa svim ostalim sa kojima je bio.

- Trenutno si ovde, opeterećen si i sad šta god da ti kažem misliš da je tako, nije tako. Ona je trenutno u ženskim problemima i njoj je smak sveta! Moraš da shvatiš! Mi žene smo nenormalne kada smo u ciklusima - izjavila je Mina.

- Imao sam brda žena i nijedna mi se ne izdrk*va i napušava k*rcem! Zamisli da si udata, zamisli ti si udata, posvetim se da dođem do tebe, ti se razvodiš i uđeš sa mnom i ja te j*bem! Prema meni ružno do j*ja, ja bolji ne mogu da budem bolji, bolji sam nego Cvele prema Anji, realno jesam - uporedio je Ša.

foto: Pritnscreen

Ša je nastavio da kuka okolo kod zadrugara, zbog ljubavnih problema sa sadašnjom devojkom Tarom SImov, te su mu sledeće mete bili Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele.

foto: Pritnscreen

- Ja kao maltretiram nekoga, evo brate, ti mi reci, da li ja nekog maltretiram? Šta je to što hoće? - upitao je Ša.

- Hoće da bude dominantnija u odnosu - rekao je Cvele.

- To ne može u životu, niti ja želim da budem dominantan, može da bude 50-50, ali da meni neko bude u fazonu da ja igram kako neko svira, to nema šanse u životu, razumeš? Tako da to, to ne može! Ništa drugo ne može, samo 50-50 - rekao je reper.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:24 LUNA SE OGLASILA IZ KREVETA, GLEDA U MARKA, DOK SLUŠAJU LEPU LUKIĆ: Idila u njihovom domu, trudnica opčinjena Miljkovićem! (VIDEO)