ALEKS SE ŽESTOKO OBRAČUNALA SA JANJUŠEM ZBOG POLJUPCA SA MAJOM! Kao furija uletela kod njega, on se pravdao pa dobio HLADAN TUŠ!

Aleksandra Nikolić uletela je kod Marka Janjuševića Janjuša u izolaciju kako bi se obračunala sa njim zbog njegovog poljupca sa Majom Marinković.

- Sela je ovde i rekao sam joj da se ne meša u moju vezu! Rekao sam da želim nešto novo, ona je počela da plače i rekla mi je da mora nešto da mi kaže, i onda je ovde sela ispod i počela da plače i počela da me ljubi, ja sam joj rekao da ne može da me ljubi, onda mi je ispričala nešto gore nego što mi se ovde desilo u Zadruzi, onda sam joj rekao da izađe napolje, dva sata me je štipala i grebala i sada je rekla ,,Kad možeš da me ljubiš" i ovako! Ona je jedva dočekala, to nije istina, ona sve laže! Je l' kapiraš? Sve kapira samo zbog tebe, hoće da me odvoji od tebe! Zgadilo mi se šta mi je jutros rekla, gore je i od ovoga sa Čorbom i sve, sve je gore! Je l' kapiraš? - govorio je besno Janjuš.

- A da ti to nije rekla, ti bi nastavio? - upitala je Aleks.

- Ne bih, kunem ti se životom! Ne mogu i ne želim, kunem ti se životom! Nemoj da te pravi budalom! Namerno ti to radi! Ako mi ne veruješ, boli me k*rac! Ti se dereš na mene! Mene boli k*rac za nju! Namerno to radi! Daj mi ruku, dođi kod mene - vikao je Marko.

- Sad ti to radiš namerno, hoćeš li da ti ispričam šta mi je ona rekla? - odbijala je Aleks, pa ju je Janjuš povukao kao Maju.

- Ti si gora, ona ti je nešto ispričala, ti si gora od nje! J*bote, ja sam u šoku! Neće me niko odvojiti od tebe! Jesi li ti normalna?! - govorio je Janjušević.

- Mene su svi pitali šta ona radi u izolaciji, kada ne treba da bude tu sa tobom! Ja sam se probudila, ona je rekla i pričala, čula sam, neko mi je prišao, ja sam tako bila besna i nisam htela da ustanem iz kreveta ceo dan! Rekla mi je da ste pričali, da si ti nju zvao, rekla mi je da je Ana to videla, ona ne bi lagala - rekla je Nikolićeva.

- Nisam je zvao, ona je rekla da će doći posle u izolaciju, nisam majke mi, nisam Boga mi, ona je sve vreme govorila da će doći u izolaciju - tvrdio je Janjuš.

- Ja ću ti ovo vratiti, ali neću ovako, nego ćeš videti kako ćeš proći! - poručila je Aleks.

