BILA SAM SAMA OD 14 GODINE, SAMA ZARAĐIVALA, A MAJKA JE DANIMA PLAKALA! Paula otkrila mračne tajne o svom ocu: Spasila sam se!

Paula Hublin je počela da besni na njenog oca, zbog njegovih reči da se odriče svoje ćerke zbog skandaloznog ponašanja koje je pokazala tokom boravka u rijalitiju.

- Koga boli d*pe od koga je šta stiglo? - rekao je Đedović.

- Moji mi nisu poslali, moji su me se odrekli, ali zato imam svoju podršku! Hvala vam! I ovako, i onako mi je kod kuće samo stres! Što me se odriče? Bolje da ne pričam ja malo! To su mi glupe priče, kao nisam je tako odgajio, to su glupe priče, kao da sedim i plačem, zbog čega? Zato što neko kaže da me nije tako odgajio!? Deca se odgajaju na delima, a ne na rečima. Vi nemate pojma, pojma nemate ništa! Godinama nije bio sa nama i onda se on kao odriče mene, ja sam sama sebe odgajala, bila sam sama od 14 godine, sama zarađivala i ko je mene odgajao? Mama je kod kuće sedela i plakala, i od koga sam ja imala šta da naučim, okej, besan je i ne želi da priča sa mnom, a ne da dolazi na televiziju i da me se odriče, kao da me ne prepoznaje! - besnela je Paula.

- Ja sam gledala sestru, koja je na tabletama, ona nije normalna, od svega, od trauma, ja sam sa 14 otišla, ja sam se spasla. Dete sa sela, to je malo mesto, cura ode u grad i snalaziš se, brate mili. I šta sam ja napravila, otišla sam na boks, družila sam se sa ljudima sa kakvim sam se družila i šta sad? - dodala je Hublinova.

