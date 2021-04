MENE VOLI, ALEKS MU JE UTEŠNA NAGRADA! Maja otkrila šta se dešava sa Janjušem ISPOD POKRIVAČA: Kleo se u braću, sve radi iz INATA!

Maja Marinković je pričala o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim je nedavno obnovila komplikovani odnos koji su i ranije imali.

- Kada me je pitao da se pomirimo, bio je nekoliko puta ironičan, ja sam stala i razmišljala, opet haos... Evo i jutros je bio... Odvratno se osećam, nisam ja kamen dosta su me pogodile stvari. Bili smo intimni ta dva dana u izolaciji, a onda on tek tako uđe u vezu sa Aleksandrom... Nemam ja pravo da pričam, ja sam uradila goru stvar, ali mislim da to radi iz inata. Sinoć me je zvao u izolaciju, ja sam ga pre toga zvala da pričamo na garnituri, on je rekao da dođem posle... - rekla je Maja.

- Ti pričaš jedno, on priča drugo - rekao je Darko.

- Sve je vidljivo, niko nije lud... Mislim da ga je sramota... On bi meni oprostio, da nije javna bruka za jednog muškarca to da sam uradila. Da nema kamera, da smo napolju, prešao bi preko toga... - rekla je Maja.

- Šta on zapravo želi u ovom trenutku? - pitao je Tanasijević.

- Baš sam pričala i sa Stefanom i sa Filipom, oni su mu drugovi. Karić baš kaže da ne zna šta mu se dešava u glavi... Mislim da on nije dobro. Hteo je da pričamo, da mu priznam neke stvari, onda me je uhvatio za kosu, poljubio, kleo se u braću i decu da neće da priča ako mu priznam. Onda je opet pričao da lažem... - dodala je Marinkovićeva.

- A šta on tebi traži da priznaš? On je jutros bio vidno šokiran, pričao da su to gore stvari od onih koje si priredila sa Čorbom i Mensurom - rekao je Darko.

- Pitao me je ispod jorgana koliko sam se puta videla sa Mensurom, zbog čega sam to uradila... Da li nije bio dovoljno dobar pa da ja tražim druge stvari... On ne shvata da nije bio nimalo cveće u našem odnosu i koliko sam se ja borila za njega. Imali smo i on i ja greške... Samo su moje javne... Ja sam loša, ali i on je... Ja sam mu pričala o svim nekim situacijama i šta sam radila kad smo bili u prekidu, on me je optuživao da sam radila još gore, pričao mi da lažem, da neću da priznam... Mislio je da ga lažem. On mene voli i toliko se sad bori sam sa sobom. Ja ne kažem da mu Aleks ne prija, ali ona je utešna nagrada. Ona nije kriva, ona se zaljubila... Ali mora da uzme u obzir da se i ona meni mešala u vezu... Nisam ja bezveze lupala šlag... Kada god sam ja negde, on se dere i doziva Aleks, da ja to čujem. Tačno osetim pozadinu priče. Meni nije svejedno - odgovorila je Maja.

- I kako ti je u tim situacijama? - pitao je Tanasijević.

- Baš se bezveze osećam, znam da nemam prava, jer sam i ja njemu stvari priredila... Ali ja sam se ludački borila za taj odnos, a on me je odgurivao od sebe. Jeste teško i ne znam kako se nosim sa ovom situacijom. On se sinoć poljubio sa mnom, dva tri puta, a onda se pravdao, da sam ja njega poljubila... Ko je ovde lud? Apsolutno je bilo obostrano. Danas se namerno ljubio sa Aleks, da bi mi Anja to prenela kad ih je posetila... On je prošle godine pričao da voli i ženu i mene, rizikovao je sve da bude sa mnom. A u ovoj situaciji, ona vidi očima svojim šta se sve izdešavalo između nas... Mislim da je malo tupava kad može takve stvari da toleriše. Vidi i zna šta se dešavalo i opet bude sa njim. Ja razumem zaljubljenost... Ali srce čoveka je kod mene, on kaže da me voli. Bolje da drugi to komentarišu, ne želim da je vređam. On je sada slobodan, tačnije u vezi sa njom, ali mislim da mu samo prija mir sa njom. Da li je ona spremna na sve da trpi jer je zaljubljena ili jer joj prija priča... Ona je svesna da je upala u priču ludaka. Mislim da mi je najpametnije da se distanciram, scene od jutros mi nisu prijale ni najmanje... Ako je suđeno, dogodiće se... Ovako, jedan dan da se ljubi sa mnom, jedan sa njom... Najpametnije je da se povučem - zaključila je Maja.