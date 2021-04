UDARILA ME JE 27 PUTA, VIŠE NEĆU DA TRPIM PONIŽAVANJA! Janjuš ZAPLAKAO nasred dvorišta, smatra da je Majina ŽRTVA! (VIDEO)

Nakon još jedne žustre svađe sa Majom Marinković, Marko Janjušević Janjuš sklonio se od svih kako bi se smirio, a onda je i zaplakao.

On se i dalje držao za glavu, gde nije uspeo da sakrije suze koje su ga i ovog puta nadvladale.

Mina Vrbaški je rešila da priđe Marku Janjuševiću Janjušu kako bi ga smirila, dok je bivši košarkaš nastavljao da urla i viče zbog jutrošnjih scena.

- Ne može da me udara niko! Dosta me udarala, 27 puta! Poludeh od nje, godinu dana! Neka radi šta hoće, ja više ne mogu da izdržim, udara me non-stop - vikao je Janjuš.

- Vidim sve, vidim! Znam - dodala je Mina.

- Ponižava me i dalje, cepa me, udara! Hteo sam da joj pređem preko svega, da ne ispadne još veće blato, a ona me prva pljuje i udara - dodao je bivši košarkaš.

- Probaj da se smiriš narednih par dana, ako je neko zna, ja je znam - tešila ga je Mina.

- Tri meseca ja ćutim zbog nje, alo! - vikao je.

