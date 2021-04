OVO JE POSTALO BOLESNO, SRAMOTA ME JE! Maja otvorila dušu o Janjušu i TUČI, otkrila šta se sve dešavalo iza kamera! VIDEO

Maja Marinković je upravo došla kod Drveta mudrosti, gde je otvorila dušu povodom odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Pa pokačili smo se na Mićinoj igri istine, on je sada kao hteo da se pomirimo, prvo smo pričali u izolaciji, pa smo bili u kući. Na kraju je on otišao kod Aleksandre, pa se vratio kod mene na krevet, i plakao. Rekao je kako se oseća loše, kako me voli, kako ne može da bude sa nekom drugom devojkom. Ne mogu da citiram, ali tako je bilo. Kao, ja sam mu napravila pakao. Pričali smo u pušaoni, ja sam htela da odem kod nje da joj kažem, ali me Stefan smirio. Onda me opet budio i onako pospana sam čula da je pričao o svadbi u subotu, pa me nešto provocirao. Car ga je isto psovao, rekao mu da smo za prihijatriju. Ja sam posle otišla u izolaciju, rekla Aleksandri, napravila haos, ja više ne znam šta da radim. Ja sam pocepala majice, izgrebala ga u besu, svađi, vukli smo se kao nenormalni. Opet sam posle legla, pričala sa Filipom, zaključili smo da ni on nije normalan, ljudi su videli da dolazi kod mene. Onda je jutros opet došao, rekao je da će da me tuži i rekao je kao da on može da radi šta hoće, da me urniše svaki dan, jednostavno, posle toga, kada je došao, rekao je da kao, bude li ga neko napolju komentarisao... Pominjao je mog oca, ja sam onda skočila, krenuo je haos, ovo je postalo bolesno, ja ne znam do kada će ovako da ide. Ne znam zašto sam nekome ovo priredila opet. Ja ga volim... I Aleksandre mi je bilo žao, pričale smo jutros, ona se devojka zaljubila, ne znam, odvratno je sve to. Jutros joj je priznao da me voli. Ali mislim da samo hoće da mi se osveti i da me voli u isto vreme - žalila se Maja.

foto: Pritnscreen

- Razumem te Majo - reklo je Drvo.

- Ne znam više, toliko je sve bolesno, ispaštaju drugi ljudi, a opet krive mene. Mina me jutros napala, a uopšte nije videla situaciju. Ja ispadam ovakva i onakva... Stefan i Filip su bili tu, kao njegovi drugovi, i videli su šta se dešava. On sam sa sobom ne može da se smiri nakon te ljubavi. Sinoć sam bila sigurna na Igri istine, ali on ne želi da se pomiri sa tim. On ne može, emocija je toliko jaka, napravili smo opet isti pakao - dodala je.

- On kada se ljubi sa njom, gleda u mene. Znam da radi iz inata. Ona se njemu jeste svidela, ali samo želi da mi vrati da se osećam kako se on osećao. On može da bude sa njih 20, on će mene uvek voleti. To je čist dokaz, ljubi se sa njom i onda dolazi kod mene na krevet i budi me. Nje mi je žao, ona ispada glupa u tom odnosu. Vidi ona odlično neke stvari, ali ne znam, možda joj odgovara... Nije ona kriva, zaljubila se, ja to ne bih mogla da toletišem, ja bih haos napravila. Na šta to liči? - pitala se Maja.

- Ima li on neka osećanja prema Aleks? - dodalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Ne, to je samo fizička privlačnost, oni su se samo zbližili, jer je upotpunila tu prazninu gde sam mu ja nedostajala kada sam bila sa Čorbom u priči. Tu nema emocije, da ima, ne bi radio ovo što radi. Kako možeš da spavaš pored nje, pa kao dolaziš kod mene? Možda joj sve odgovara, pa se pravi luda. Ja nisam sjajna u ovom odnosu, ali je on taj koji nije bio cveće. Zgrešila jesam, ali da ga volim, volim ga. A on je meni već oprostio, imali smo odnose, rekao je da je hteo da se pomirimo. Njegovi postupci sve dokazuju, njegova dela potvrđuju sve što ja pričam. Ko zna... - objasnila je.

- Ja mislim da vi treba ozbiljno da porazgovarate, a ne da se svađate, nego kao dve zrele osobe - komentarisalo je Drvo.

- Ma i ja sam bila dosta puta bezobrazna. On meni neke stvari prebacuje, te moje greške, Mensur, Čorba i ostalo...Ona je njemu tu da ga uteši. On mene opet pita koliko puta sam se ja sa nekim videla i ostalo, ali nikako da nađemo zajedno taj zajednički jezik. ne znam da li postoji opcija da mi imamo normalan odnos. Ovo je sramota, mene je sramota. Ne zbog mene, nekoga koga to gleda najviše - rekla je Maja.

- Možda tako treba da mu kažeš, na isti način? - komentarisalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Da, ali mi prvo moramo da se smirimo, posle svega od jutros - govorila je Maja, a na pitanje kakav je njegov i Aleksandrin odnos, Maja je odgovorila:

- Pa izbacio je jutros, rekla je da je završila sa njim. Pitala sam je da li je toliko glupa, da ne vidi, on se huška sa mnom, ne brine šta će da kaže. Njega ne zanima šta ona misli. Da li joj odgovara, ili je slepa kod očiju... Šta ja da kažem, ako mu ona pređe preko ovoga. Ja nemam lošu nameru, neka joj i drugi ljudi kažu. Ja nisam normalna, ali svi znaju da on mene voli, ona tu dođe kao treće smetalo - dodala je Maja.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:24 LUNA SE OGLASILA IZ KREVETA, GLEDA U MARKA, DOK SLUŠAJU LEPU LUKIĆ: Idila u njihovom domu, trudnica opčinjena Miljkovićem! (VIDEO)