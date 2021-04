OVA PODELA JE POKAZALA MNOGE STVARI! Lepi Mića primetio NAČIN na koji je Fran delio budžete: Zamerio mu kako se poneo prema BIVŠOJ

Nakon raspodele budžeta Frana Pujasa, zadrugari su imali prilike da prokomentarišu istu, a prvi za reč se javio Lepi Mića.

- Meni je to jako bilo simpatično. On je podelio onako kako je mislio. Odokativno je dao sebi za pravo, da daje konačnu ocenu, u tom momentu kako je osetio, malo ofrlje. Takav mu je i način života, i veza i takva je podela budžeta. Najveće iznenađenje je to što je dao Bori veliki budžet. Da je bio vođa pre mesec i po dana, Paula bi dobila veliki budžet. Da je gledao svoje bitisanje od početka, ne bi dao Anđelu ništa, Pauli sve. Ali je gledao trenutnu situaciju. Sve osobe sa kojima je bio dobar, dao im je male budžete. Evo na primer sa Sanjom, bio je u dobrim odnosima. Jedina njegova prava ljubav je dobila veliki budžet, Mina. Fran je neko ko je vrlo iritantan, ali podelio je budžet jako mirno. On je njegovima dao male budžete, to je meni neobjašnjivo. Ova podela je pokazala mnoge stvari. Ovde su neki ljudi koji su njemu jako dragi, ali on je delio po osećaju. Ja bih bivšoj svojoj devojci dao uvek veći budžet. Paula kakva god da je bila, bila je deo njegovog života. Ona je bila devojka njemu sve vreme, od početka. Ali on je uradio da bi izazvao ovo, da vi komentarišete da li je dobro ili nije - pričao je Mića.

- Ša se ljuti na njega zbog Tare, ali se poziva na prošla vremena kad je bio dobar s njom. Ja gledam ovde postojanje od 6. septembra do danas - nastavio je Mića.

- Ja sam sa Brendonom poslednjih mesec dana provodio više vremena nego sa Ša - ubacio se Fran.

- Ako dajemo karakterne osobine, onda govori od prvog dana. Ali imate pravo da radite i drugačije. Paula je delila s tobom krevet, sve, ako te izdala, onda joj kaži da te je razočarala i daj joj veliki budžet - dodao je Lepi Mića.

- Aleks je pokazala svoje top izdanje u poslednje vreme, videćemo kako će biti dalje - rekao je Fran, jer se Aleksandra pojavila na kraju sastanka.

