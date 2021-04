TAKI ZA KURIR NAKON SKANDALA MAJE I JANJUŠA: Nisu NORMALNI, nije lako kad ti čovek od 150 kg NASRNE na DETE! Povredio je i ALEKS!

Radomir Taki Marinković oglasio se za Kurir.rs povodom najaktuelnijih dešavanja u Zadruzi. Naime, njegova ćerka Maja pomirila se sa bivšim ljubavnikom Markom Janjuševićem Janjušem, koji je raskinuo vezu sa Aleksandrom Nikolić. Njih dvoje su danas imali i burnu svađu, a Taki je sve prokomentarisao:

- Oni nisu normalni, i ja to neću da podržim. Ja sam danas video nemilu scenu na krevetu kad je reagovalo i obezbeđenje, to nije lepo gledati ni meni ni njegovoj porodici. Koliko je ona kriva, toliko i on. To je toksična ljubav. To je super za showbiz, a mi kao roditelji, njegova porodica, ja, o tim ljudima sve najlepše...Oni su preterali. Da tu nema kamera, bilo bi svašta - započinje priču Taki i nastavlja.

- Meni ne prestaje telefon da zvoni od 8 sati. Shvatam ja da je to rijalti, ali kad ti čovek od 150 kilograma nasrne na dete, užas, ne daj Bože, nehotice da je zakači... Ona je skoro operisala i nos, nije moja ćerka cvećka ni malo, ali ipak je muško, muško, žensko je žensko. I on ima žesnko dete u kući, ne može tako da se ponaša.Ja mislim da je on poludeo, radi jedno, misli drugo.

Kada je čuo da je Maja saopštila Aleksandri da ju je Janjuš ostavio ovako je reagovao:

- Eto koliki je muškarac, nema hrabrosti da kaže devojci. Do juče je voleo, povređuje ljude. Povredio je ženu, dete i sad Aleksandru. Prošle godine njegovoj supruzi nije bilo lako da gleda kako se cmače sa Ivanom Šopić, Anom Korać, nekom pevačicom, pa i sa Majom. Samoživ je, samo misli na sebe. I ta Aleksandra će sad da pati. Dao joj lažnu nadu, šta je uradio - rekao nam je Taki.

Taki se izvinio i Aleksandrinoj mami, Slovenki, zbog ružnih reči koje joj je Maja uputila:

- Maja nije trebalo da uzima Aleksandrinu mamu u usta, ja se njoj javno izvinjavam. Jako sam potresen, nije lako gledati. Ono sa Čorbom je bila katstrofa, ali bar se smejala. Ovako će do kraja da bude katastrofa i plakanje. Mene zovu prijatelji iz inostranstva da je izvadim, ja ne mogu više da joj pomognem. Ona zna gde je ušla, ima 24 godine, ja ne mogu da joj pomognem - zaključuje Taki.

