ŠA KAŽE DA SAM JA PROFESORKA, A ON IMA UČITELJICU: Nadica dokrajčila TARU I ŠA nakon njihove svađe sa Franom! PUKLO PRIJATELJSTVO!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša posvađali su se sa svojim dobrim prijateljem Franom Pujasom, jer nisu bili zadovoljni budžetima koje im je dodelio.

- Ja sam odmah rekao da sam šokiran i komentarisao sam, da to nema veze sa Tarom, i hteo sam samo da kažem što se tiče podele, meni je krivo pošto znam koliko su on i Tara dobri - rekao je Ša.

- Ja sam o tome pričala danas i nisam pričala Marku ništa loše, sem ta nezahvalnost posle svega i ja sam se konkretno na to žalila - dodala je Tara.

- Ja nisam ljubomoran prema Nadici jer je ona u šeszdesetim umislila da je profesorka i zna kao šatrovački! Nije ni Bora u toj priči, samo sam ga uzeo kao primer jer se sa njim ne druži - rekao je reper.

- Ja sam sa Brendonom izgladio odnose i nakon toga je bilo peckanja, i mislim da ja imam takve odnose sa ljudima! - rekao je Fran.

- Ša je u osnovnoj školi i prvi razred, a meni nešto kaže i kako sam ja profesorka umišljena, a on ima učiteljicu - rekla je Nadica.

- Kada je Tari teško zbog tebe i tebi zbog nje, ja sam razgovarao i bio tu! - rekao je Fran.

- Vi ste uvek bili tu jedni za druge, ne znam šta se sada dešava - rekla je Sandra.

- Tara i Fran nisu prijatelji i nije onako kako Tara priča, to nema veze sa mozgom i ja sam zapazio drugačije! Danas je to bilo zanimljivo ljudima koji su hteli da naprave frku, ali danas su mogli na primer, Filip Car je to iskoristio i ko malo bolje prati taj odnos i to gleda malo bolje - rekao je Đedović.

- Tara, samo da te pitam: ''Da nisi sa Ša, da li misliš da bih ti ja ponudio da budemo zajedno u budžetu?'' - pitao je Fran.

