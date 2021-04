RIALDU PROGLASILI ZA NAJDRSKIJU, NADICA UPLELA KIJEVCE U SVE Pevačica eksplodirala: Ko ima problem s godinama neka IDE KUĆI! VIDEO

Gledaoci su tokom prethodne nedelje birali najdrskiju osobu u Zadruzi i odlučili da je to Rialda Karahasanović, a onda se povela priča da su za to odgovorni fanovi mame Kristine Kije Kockar, Nadice Zeljković, sa kojom Rialda ima sukob.

foto: Printscreen/Pink

- Koliko udela imaju u ovom izboru Nadičini fanovi? - upitao je Milan.

- Može biti, ja sam i pazila u početku u konfliktu sa Nadicom, ali kako prolazi vreme, ne j*bem sistem, ko ima problem sa godinama neka ide kući, neću da dozvolim da me neko vređa i ponižava. Kad neko nema poštovanja prema meni, ja neću da gledam ko je u pitanju, da li je muško ili žensko, uopšte mi nije žao - ispričala je Rialda.

- Da li je to dobro, kako za koga, za njenu karijeru nije osobu, ljudi ne vole drske osobe. Mislim da jeste - rekla je Miljana.

- Ja niti sam ološ, niti sam loš čovek, ja znam kakva sam ja i koliko sebe dajem u svakom odnosu, iako je možda ovo sve površno, ali ja imam takav karakter i stav, pa ko to zaluži dobije od mene. Sa mnom makar znaš na čemu si - dodala je pevačica.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nisam razumela da su fanovi u pitanju, postoji tu velika mogućnost, jer ja nisam žena koju znaju, evo, nacija me zna iz prošlosti kako je bilo, ja imam te fanove, možda se ljudi slažu sa mojim stavovima, ali ja ću reći da sam ssigurna, evo kažu da se skidaju maske, a to što je htela da bude fina i kulturna prema meni, to je priovidno stanje, ali meni to ne smeta lično, što se tiče mojih godina, pričajte šta hoćete. Smešna je kada to kaže da ona mene napuši. Jeste ona drska, drska i bezobrazna, na poćetku mi je izgledala kao zvezda, koja je bitna asada na tetkicu iz škole, koja stalno pita gde je metla. A jesu li to Kijevci ili ? - rekla je Nadica.

- U svakom slučaju, nisam podmukla, ja ću Vas da obiđem u širokom luku - uzvratila je Rialda.

Kurir.rs/S.M.

