JANJUŠ UPOZORIO MAJU NA PONAŠANJE, ONA ODMAH PRISTALA NA SVE: Dosta sam pravio budalu od sebe! Ne mogu više da te SPAŠAVAM! VIDEO

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su i ovog popodneva bili u krevetu, pa je bivši košarkaš opet bio nezadovoljan njenim ponašanjem.

- Ako ćeš da me smaraš za te stvari, onda me bolje ostavi. Boli me više ku*ac da mi pričaš te stvari - rekao je Janjuš.

- A sad tako pričaš? - pitala je Maja.

- Dosta sam napravio budalu od sebe i nemoj više da praviš s*anja. Ja više da te spašavam, ne mogu - nastavio je Janjuš.

- Dobro. Rekla mi je Tara juče, ako nemamo krevet, možemo da pređemo kod Neše - rekla je Maja.

Maja Marinković je juč nakon razgovora sa Janjušem došla do Aleksandre Nikolić kako bi porazgovarale.

- Mene je jutros zvalo Drvo, ja sam sve ispričala, rekla kako jeste i u jednom trenutku se on pojavio kod Drveta i grli me. I onako sav izgubljen, kaže mi kao da ne može protiv sebe, zna kakav se haos desio i Drvo kaže da treba da porazgovaramo i odemo tamo i poljubio me. Moram da budem iskrena, ja sam pitala šta je sa Aleks i on je rekao da neće da bude sa tobom. Ja sam mu rekla da smo lepo poričale i rekla sam da nije bila loša namera. Rekla sam mu da ti nisi bila kriva, on se kao smejao, kao nas dve koristimo njegove emocije. Rekla sam i da nismo zajedno, da želi da da šansu našem odnosu, a za tebe je rekao da ste raskinuli - rekla je Maja.

- Ja neću da budem sa njim. Mene ne interesuje - rekla je Aleksandra.

