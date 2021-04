KRISTIJAN DETALJNO OPISAO ČETIRI VRSTE PREVARE I ISPRIČAO SITUACIJE IZ SVOG ŽIVOTA: A evo šta se desilo sa njegovom bivšom ŽENOM

Debata na temu prevare u Zadruzi traje, a sledeći za reč se javio Kristijan Golubović.

- Postoje četiri vrste prevare. Virtuelna nije postojala pre, vizuelna, misaona, dubinska. Ta poslednja je kada imaš idealan brak i počinješ da se navikavaš na partnera i jednostavno, zaljubiš se paralelno u drugog. Počneš da deliš emocije, to je najgora vrsta prevare preko koje ne sme da se pređe. Tako u braku, žena sebe pravda, rodila dete, i gde će ona sad sa njim. Najveće je pitanje da se nađe partner od do. Ta dubinska prevara je kad imaš ženu, a zaljubiš se u lepšu, mlađu... Ja sam svoje devojke prevario sa rušnim devojkama, a to je trenutak, klikne ti, desi se i to je to. Meni se desilo najviše tih površinskih, kada sam bio sa bivšom ženom. Moja žena intuitivna, sve može a ne mora, i smorila me. Ja onda odem s drugom na boks meč, i dođu te košarkašice, odmah se energija osetila. Krenem rokanje, hteo sam i ozbiljno, da joj napravim dete, ali gledam ja taj pedigre. Voleo sam tu ženu, ali zbog našeg lošeg odnosa, dešavale su se te stvari. Ne opravdavam prevaru, tačka i zauvek kraj. Ali devojku ako imaš, duža veza, ne znam, te izletničke prevare nisu strašne. Tu je najviše svest u pitanju, da li imaš griže savesti - govorio je Kristijan.

- Interesantno je to, da su svo troje došli sa istom pričom, kako im je bilo u braku. Kako im je žena pomogla u karijeri, kako ih je žena smirila, i Ša, i Janjuš. Ali žene su tu bile koje su ih vodile, nisu oni bili alfa mužjaci. Te njihove nebeske ljubavi, dovode ženu do stuba srama, do plakanja, a na kraju oni plaču. To što grade tu ljubav, prvo žena gazi po trnju, a te latice kada padnu, oni gaze po njima posle. Sreća pa sam ja imala prava da biram kako ja želim - dodala je Nadica.

