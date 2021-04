BILA SAM PREVARENA, ALI SAM OPROSTILA! Misica U SUZAMA iznela potresne detalje AFERE svog BIVŠEG dečka, cimeri ostali ZATEČENI!

Jovana Ljubisavljević u suzama je otkrila da je bila prevarena:

- Meni je malo čudno što sam ja ušla u ovaj izbor. Moje mišljenje je da ne treba oprostiti prevaru, pogotovo u braku. Oni sa decom, posmatraju porodicu kao gnezdo, pa muškarci se uvek vraćaju posle prevare, kada shvate da to nije sreća. Ja sam imala iskustvo, živela sam sa bivšim dečkom. Ja sam otišla do šteka da kažem Čorbi, ali sad ću da iznesem to pred svima - govorila je Jovana.

- Nemoj onda da iznosiš. Opravdavaš sebe što si sa Karićem a ne sa bivšim - rekao je Kristijan.

- Pokrenula se tema kada sam bila sa Čorbom, bio je klip, ali ja sam njemu tad pričala samo površno. Bila sam prevarena, ali sam oprostila. To je bilo na početku naše veze, kada sam pobedila na Izboru za mis. Nismo se poznavali još, postojale su sumnje i nepoverenje. Kada sam se vratila, nastavili smo našu vezu. To je bila moja prva ljubav, i kada smo se u trećem mesecu zbližili i zavoleli, onda sam prešla da živim kod njega. Ja sam jednom nešto posumnjala, i tu sam našla neke stvari. Možda je to moja greška, gajila sam nadu i želju da bude prvo i jedino, zauvek. Ja idealizujem svaki odnos generalno. Ne ulazim u neke stvari tek tako, nego jer vidim budućnost. Ja sam u porukama od tog drugara našla informacije o toj devojci. To je bilo u devetom mesecu naše veze, kada sam upoznala i njegove, svi su me zavoleli - rekla je Jovana.

- Kaži da si nastavila i da si svake noći plakala... Pričaj kako je bilo - dodao je Karić.

- Time što sam ja dovedena ovde, svi ste bili u braku, što sam ja dovedena ovde, znači da ja imam nešto da kažem. Saznala sam za prevaru, i ostala sam u odnosu, nadajući se da će se sve promeniti. On je divan bio prema meni, ja nisam napravila nijednu grešku. Tada sam želela da odem, ali sam ostala, jer se pokajao i priznao. On je i sada na mestu, ali to je nešto što je mene mučilo, to je tinjalo u meni, iako sam davala sve od sebe da pređem preko toga. Imala sam puno mogućnosti da uradim i ja tako nešto, ali nisam čak odgovarala ne poruke. Onda sam došla ovde, shvatila sam da ja ne volim sebe, da sam previše trpela, i da je on dobio jednu devojku koja je čista i koja ga nije prevarila. Nismo imali nove probleme, nego me je taj stari izjedao. Shvatila sam da je živeti sa sumnjom najgora stvar, i videla kako ovde devojke funkcionišu prema nekom takvom. Nevezano za Stefanov dolazak, ja sam još u januaru rekla da su mi se emocije ugasile. Ja nisam imala niakav ni poziv ni čestitke, i ponovo sam proživljavala što sam tad doživela. Teško mi je bilo da u tim trenucima verujem da nije radio ništa napolju - nastavila je misica.

